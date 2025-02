 Oruam comemora 7 milhões de plays do álbum “Liberdade”

Oruam está colhendo os frutos do sucesso com o lançamento de seu primeiro álbum, “Liberdade”, que chegou ao público na última sexta-feira (21) pela Mainstreet Records. Em poucos dias, o projeto já atingiu a marca de 7 milhões de plays nas plataformas de streaming, consolidando o artista como um dos grandes nomes da cena atual.

No YouTube, Oruam segue dominando o topo com três videoclipes entre os mais assistidos no momento: “22 Meu Vulgo”, “Madrugada é Solidão” e “Lei Anti-Oruam”. O clipe da faixa de trabalho “22 Meu Vulgo” teve uma grande estreia, alcançando mais de 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas e, atualmente, já soma cerca de 2,5 milhões de views na plataforma.

No Spotify, os números também impressionam. Seis das 13 faixas entraram no Top 200 Brasil, reforçando o alcance e a relevância do artista, que soma mais de 13 milhões de ouvintes. Já o hit “Oh Garota, Eu Quero Você Só Pra Mim” continua imbatível, mantendo-se no Top 1 do chart da plataforma há semanas. A música foi a mais ouvida de janeiro e já acumula mais de 100 milhões de streams em menos de dois meses de seu lançamento.

“Eu to muito feliz com o meu primeiro álbum, tá ligado? Fiz músicas que falam da minha realidade e ver essa recepção me motiva ainda mais. Isso é só o começo! Quero agradecer minha família, que está sempre ao meu lado, os meus fãs que são a minha tropa fiel e todos que estão curtindo e apoiando esse meu trabalho”, declara Oruam. Sobre o sucesso de “Oh Garota, Eu Quero Você Só Pra Mim”, ele complementa: “É o hit do Carnaval né, a rua que escolheu e abraçou. Bora curtir!”.

Com uma ascensão meteórica e um público fiel, Oruam apresenta no álbum “Liberdade” um repertório que mescla vivências pessoais e reflexões sobre a vida na periferia. Mais do que um disco, o projeto tão aguardado pelos milhares de fãs, simboliza a essência artística e pessoal de Oruam, explorando sua trajetória, desafios e conquistas. Entre os feats estão nomes como Orochi, Borges, Chefin, MC Poze do Rodo, MC Cabelinho, Vinicin, Safira, entre outros.