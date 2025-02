 Oruam lança primeiro álbum da carreira: “Liberdade”

Um dos maiores nomes da nova geração do trap, Oruam lança nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, seu primeiro álbum de estúdio: “Liberdade”. Mais do que um disco, o projeto tão aguardado pelos milhares de fãs, simboliza a essência artística e pessoal de Oruam, explorando sua trajetória, desafios e conquistas. Com a representação de sua família completa na capa do álbum, “Liberdade” é composto por 15 faixas e traz produtores musicais e participações especiais de grandes nomes da cena. O lançamento é pela Mainstreet Records.

O título “Liberdade” reflete a busca do rapper pelo reconhecimento de sua própria identidade, além de representar sua luta contra os rótulos e estigmas impostos pela sociedade. Composto por músicas que já tiveram trechos vazados e são ansiosamente aguardadas pelo público, está “22 Meu Vulgo” (produção de 1nobuddy e Gigant), faixa de trabalho que dá voz às suas vivências e sentimentos mais íntimos, sem censura. Ela chega com videoclipe no YouTube no mesmo dia do lançamento do álbum.



Entre as inéditas, o artista compôs às pressas a faixa “Lei Anti-Oruam” (produção de Maurin e Wao), onde aborda diretamente a polêmica em torno do projeto de lei, que leva seu nome, e visa proibir o uso de recursos públicos para contratar artistas que façam apologia ao crime durante shows. Destaque para o trecho: “Julga, mas não vê o mundo que eu vejo / Hoje ninguém me coloca medo / Aprende o segredo da vida: / O dinheiro e o poder que impõe o respeito / Entre qualidade e defeito / Prefiro o sorriso sincero / Cansei de ser alvo da mídia”. A música promete esquentar o debate sobre liberdade de expressão e censura seletiva no país. Na faixa, Oruam reforça que sua inspiração nada mais é do que a sua realidade e de milhões de brasileiros nas favelas. Ele ainda expõe sua luta por independência e reconhecimento pelo que construiu por mérito próprio, provando que sua arte não deve ser censurada por causa do passado de sua família.

Entre os feats estão “Vazio” com Orochi, “Madrugada é Solidão” com MC Poze do Rodo, “Não Mente Pra Mentiroso“ com MC Cabelinho, “Ela Quer Dar” com Chefin, Borges e Leviano, “AK de Bipé” com Chefin, Ryan SP e MC Cabelinho, “Audi Blue” com Vinicin, “Desce do Salto” com Didi e “Complexo do Lins” com a cantora Safira. Completam a tracklist, as faixas solos “Avançando Muito”, “Saudade dos Manin”, “Mente de Um Astro, “Jogador Caro” e “Eu Não Tenho Casa”.

“‘Liberdade’ é a minha vida em música, tá ligado? Esse projeto representa tudo o que eu passei, tudo o que eu conquistei e a luta diária pra ser reconhecido pelo o que eu sou. Sempre tentaram me colocar em uma caixa, mas a minha música é o que me faz livre. A maior riqueza que eu tenho é a minha família. Foi ela que me deu força para seguir, para continuar acreditando. Meu nome carrega um peso, mas também carrega amor, resiliência e muita verdade. Eu canto a minha realidade e é isso. Esse disco é a prova de que posso escrever minha própria história”, declara Oruam sobre o lançamento.

Com um repertório que mescla vivências pessoais, reflexões sobre a vida na periferia e sentimentos universais, “Liberdade” soa como um grande grito de dentro para fora de um dos artistas mais escutados do país. Com mais de 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Oruam coleciona uma legião de fãs e seu último sucesso, “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim” (feat com Zé Felipe, Mc Tuto e Rodrigo do CN), além de chegar ao Top1 do Spotify e ser a música mais tocada no mês de janeiro, segue desde dezembro entre o Top3 da plataforma. Atualmente a faixa está com mais de 90 milhões de streams no Spotify e 70 milhões de visualizações no Youtube. Sua apresentação no Mainstreet Festival em Portugal, no início deste mês, Oruam cantou pela primeira vez ao vivo a música “22 Meu Vulgo” para um público de 20 mil pessoas, reforçando a crescente notoriedade do artista nacional e internacionalmente.

Ouça o álbum “Liberdade”: