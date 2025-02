Debate sobre a ‘Lei Anti-Oruam’ ganha força em todo o país

Na última semana, o projeto de lei apelidado de “Lei anti-Oruam” começou a ser debatido na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A proposta visa proibir a contratação de artistas que fazem “apologia ao crime”, uma questão que já se estende a outras cidades como São Paulo e também chegou à Câmara dos Deputados.

O rapper Oruam, cujo nome verdadeiro é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, é o personagem central dessa discussão. Filho de Marcinho VP, um notório criminoso envolvido com tráfico e assassinato, Oruam é conhecido por suas letras que frequentemente abordam temas controversos. A conexão do artista com seu pai é evidente, inclusive em sua tatuagem em homenagem a ele e a outros indivíduos ligados ao crime.

A carreira musical de Oruam teve início em 2021, mas foi em 2022 que ele ganhou destaque no cenário do trap brasileiro, um subgênero do rap caracterizado por batidas mais pesadas e influências da música pop. Com colaborações ao lado de artistas como Ryan SP e MC IG, Oruam rapidamente se tornou uma referência nesse estilo musical.

O rapper também participou do projeto “Poesia Acústica” em 2023, uma série que se destacou no YouTube e ganhou notoriedade na TV brasileira. O crescimento de sua base de fãs foi acentuado após suas apresentações em grandes festivais como Lollapalooza São Paulo e Rock in Rio em 2024.

Com uma presença marcante nas redes sociais, Oruam possui cerca de 8,7 milhões de seguidores no Instagram e quase 5 milhões de likes no TikTok. Seu público-alvo é majoritariamente jovem e diverso, atraído pelo estilo festivo e pelas temáticas ostentatórias presentes em suas músicas e postagens.

A figura carismática de Oruam é vista por muitos como aspiracional; seus fãs não apenas admiram seu estilo de vida, mas também se identificam com sua narrativa de superação e resistência. Esse sentimento coletivo é semelhante ao que se observa em diversas culturas populares, como no futebol e programas de realidade.

Recentemente, o rapper lançou o single “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, que se tornou um grande sucesso comercial. A música mescla elementos do trap com influências do funk pop e já contabiliza mais de 70 milhões de visualizações no YouTube, além de alcançar o primeiro lugar nas paradas do Spotify. Sua leveza e ritmo cativante a tornaram um forte candidato a hit do carnaval.

A colaboração com Zé Felipe, um renomado cantor pop brasileiro, também foi um fator determinante para o sucesso da faixa. A letra da música reflete tendências contemporâneas da música popular brasileira, utilizando uma linguagem acessível e referências à cultura digital.

Ademais, a letra menciona o “Jogo do Tigrinho”, um tema que tem permeado as letras das canções mais populares no Brasil. Apesar do apelo comercial da música, sua temática ainda remete a questões mais profundas presentes na obra anterior de Oruam.

A discussão sobre a ‘Lei anti-Oruam’ levanta importantes questões sobre liberdade artística versus responsabilidade social, refletindo um momento crítico para a cultura contemporânea no Brasil.