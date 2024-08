Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera convida Fabiana Cozza

A Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera (EMPI) celebra os 70 anos do parque, administrado pela Urbia, com um concerto gratuito e com uma convidada muito especial no próximo dia 10 de agosto. Após esgotar ingressos na Sala São Paulo, o grupo retorna ao Auditório Ibirapuera com um novo repertório, que vai visitar grandes clássicos da Música Brasileira, especialidade dos músicos formados pela EMPI. Nesta apresentação o grupo estará muito bem acompanhado da cantora Fabiana Cozza, considerada uma das maiores vozes da sua geração e uma das melhores intérpretes brasileiras da atualidade. O espetáculo, aberto ao público, começa às 16h.

Sob a regência de Nailor Proveta a Orquestra Furiosa apresentará obras icônicas de Vinicius de Moraes, Dorival Caymmi, Milton Nascimento e outros nomes considerados imortais na música. A plateia também poderá acompanhar grandes clássicos do samba, exaltando canções nacionais que se entrelaçam com a história do parque, como ‘Um Mundo Melhor’, de Pixinguinha, que foi interpretada por ele mesmo na inauguração do Ibirapuera, em 1954.

A abertura do concerto será realizada pelo grupo vocal ‘De Tudo se Faz Canção’, também composto por alunos da Escola de Música do Parque Ibirapuera, regido por Daniel Reginato. Na oportunidade, os estudantes também celebrarão a conclusão do segundo módulo do Curso de Canto Para Adultos, oferecido pela EMPI.

Não é necessária a retirada de ingressos antecipados para a apresentação. O acesso se dará por ordem de chegada. O Auditório Ibirapuera possui capacidade para 800 pessoas e é um dos locais mais encantadores para se assistir a eventos na cidade, com uma acústica excelente, que realça a experiência musical.

Serviço:

Orquestra Furiosa no Auditório Ibirapuera

Quando: sábado (10), às 16h

Local: Auditório Ibirapuera

Entrada: gratuita, com acesso feito por ordem de chegada e sem necessidade de inscrição.