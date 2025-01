Operação Verão: Prefeitura do Rio impõe restrições de veículos nas praias da Zona Oeste

Com o intuito de controlar o fluxo de visitantes e proteger as áreas ambientais, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou restrições no acesso de veículos às praias da Zona Oeste, como parte da Operação Verão. As praias afetadas incluem Barra de Guaratiba, Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca.

A implementação das restrições ocorrerá nos finais de semana, visando assegurar a ordem urbana e a segurança dos banhistas. A Guarda Municipal contará com o suporte do Grupamento Especial de Praia (GEP) e da Defesa Ambiental (GDA), além da colaboração de diversas secretarias municipais, como a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e as Subprefeituras da Barra da Tijuca e Zona Oeste 3.

Os bloqueios foram motivados por questões de desordem urbana e têm como objetivo principal o ordenamento do espaço público. A fiscalização se dará com base na capacidade dos estacionamentos locais, que disponibilizam um total de 800 vagas: 600 em Grumari e 200 na Prainha. Assim que o limite for atingido, o acesso será restringido e os motoristas serão redirecionados para a Estrada do Pontal.

A medida atende a solicitações dos moradores da região, que pedem maior controle sobre a mobilidade e segurança na área. As restrições serão aplicadas em duas fases distintas:

Estágio 1: Fechamento do acesso na rotatória das 6h às 21h, na Av. Roberto Burle Max (Ponte Velha da Marambaia).

Estágio 2: Fechamento do acesso pela Serra do Grumari das 9h às 21h, na Av. Roberto Burle Max (subida da Serra de Grumari).

A Prefeitura enfatiza que durante os horários de fechamento, o acesso à praia permanecerá liberado para banhistas e moradores devidamente credenciados, enquanto veículos não autorizados terão a entrada restrita. Transporte por aplicativo será permitido somente mediante comprovação da corrida.