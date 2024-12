Operação resulta no prejuízo de R$ 200 mil ao tráfico com apreensão de drogas no interior de SP

Uma operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana causou um prejuízo estimado em R$ 200 mil ao tráfico de drogas em Hortolândia, região de Campinas, no interior de São Paulo. A ação, realizada na última terça-feira (3), resultou na apreensão de mais de 3 mil entorpecentes e na prisão em flagrante de dois homens, de 20 e 21 anos.

Denominada “Portugal”, a operação é resultado da investigação, que levou os policiais a descobrirem um esquema do crime organizado de venda e armazenamento de drogas dentro de um condomínio. A equipe também identificou os dois suspeitos, “mandantes” do crime.

Com base nas investigações, a Justiça expediu mandados de busca e apreensão domiciliar.

No apartamento do primeiro suspeito, mais de 2,9 mil pinos de cocaína, 406 pedras de crack, 288 porções de maconha, cinco celulares e uma quantia em dinheiro foram apreendidos. Já no imóvel do comparsa, responsável por preparar os entorpecentes para a venda, havia uma porção de maconha. Ele tentou fugir, mas foi detido.

Os dois foram conduzidos à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência na Dise de Americana.