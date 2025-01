Operação ‘Prodotes’: PMs suspeitos de ligação com crime organizado são alvos em SP

Nesta quinta-feira (16), a Corregedoria da Polícia Militar lançou uma operação significativa, visando o cumprimento de 15 mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram direcionadas a policiais militares suspeitos de suas ligações com uma organização criminosa. As ações estão sendo realizadas em diversos endereços na capital paulista e na Grande São Paulo.

Entre os alvos da investigação, destaca-se um policial militar que é apontado como autor dos disparos que resultaram na morte de Vinícius Gritzbach, ocorrido no aeroporto de Guarulhos em 9 de novembro.

A operação, denominada “Prodotes“, conta com a colaboração da força-tarefa criada pela Secretaria da Segurança Pública. O objetivo principal é identificar outros possíveis envolvidos e os mandantes por trás do crime.

As investigações sobre os policiais militares tiveram início em março do ano passado, após a Corregedoria receber denúncias sobre vazamentos de informações sigilosas que favoreciam criminosos associados a facções. Essa apuração culminou na instauração de um inquérito policial militar aproximadamente sete meses depois.

Durante a investigação, ficou claro que os suspeitos, incluindo militares ativos, reservas e até ex-policiais, estavam facilitando as atividades de uma organização criminosa ao evitar detenções e prejuízos financeiros para seus membros.

Os beneficiários do esquema incluíam líderes da facção e indivíduos procurados pela Justiça. Além disso, descobriu-se que alguns policiais prestavam escolta a criminosos, como no caso do homem assassinado no aeroporto, que estava envolvido em lavagem de dinheiro e duplo homicídio. Os policiais que ofereceram proteção ao suspeito tinham pleno conhecimento de suas atividades ilícitas e faziam parte da quadrilha.

Após a conclusão das investigações, a Corregedoria obteve da Justiça a autorização para a expedição dos mandados. Novas informações sobre o andamento da operação serão divulgadas ao seu término.