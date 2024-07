Operação na zona sul de SP termina com 7 presos e 3 veículos recuperados

Policiais militares realizaram uma operação para combater a criminalidade na zona sul da cidade de São Paulo, entre sábado (29) e domingo (30). Na ação, pelo menos sete suspeitos foram presos, sendo um procurado pela Justiça. Além disso, três veículos furtados ou roubados foram recuperados.

Uma arma de fogo e dois celulares também foram apreendidos. Os detidos foram flagrados cometendo roubo, furto, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Um deles, inclusive, foi abordado enquanto dirigia um carro roubado. O homem também estava com um celular que havia sido furtado horas antes em um ônibus. O veículo e o aparelho foram devolvidos às vítimas, que reconheceram o suspeito na delegacia.

Um segundo detido foi abordado após apresentar nervosismo na presença dos policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. A equipe consultou o nome do suspeito no sistema de inteligência da corporação, que constatou que ele era procurado pela Justiça.

O objetivo da operação, feita nos bairros Grajaú, Parelheiros, Cidade Dutra e Engenheiro Marsilac, é a redução dos indicadores criminais na região e aumento da sensação de segurança entre os moradores.

Os casos foram registrados no 101° Distrito Policial, no Jardim das Imbuias, que segue com as investigações.