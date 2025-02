Operação Garimpeiros: Dise de Campinas prende 23 suspeitos de envolvimento com o tráfico

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (12), a Operação Garimpeiros para cumprir 35 mandados de busca, apreensão e prisão temporária nas cidades de Campinas, Artur Nogueira, Hortolândia e Sumaré. Até o momento, 23 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no interior de São Paulo foram detidos, sendo 16 deles em flagrante.

As investigações começaram há oito meses com o objetivo de desarticular a movimentação do tráfico na região. As apurações também apontaram esquemas de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Diante disso, os casos foram encaminhados à Justiça, que expediu os mandados.

Comandada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Campinas, a ação conta com mais de 200 policiais, 48 guardas, cães farejadores, agentes da Delegacia Seccional e uma equipe do Serviço Aeronáutico da Polícia Civil. As buscas continuam para deter outros envolvidos no esquema.