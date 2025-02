Operação da Polícia Civil prende 10 pessoas por tráfico de drogas em São José dos Campos

A Polícia Civil prendeu dez pessoas, incluindo três em flagrante, durante a operação Central Park, deflagrada nesta quinta-feira (27) na região central de São José dos Campos. De acordo com as investigações, o bando fazia parte de uma estrutura hierárquica voltada ao tráfico de drogas na cidade.

A ação foi realizada por equipes da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), com o apoio do Departamento de Polícia do Interior 1 (DEINTER-1). Durante a operação, foram cumpridos 15 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão.

Os policiais apreenderam mais de 12 quilos de drogas, incluindo porções de maconha, cocaína, crack e haxixe. Além disso, foram confiscadas duas armas de fogo, três veículos, uma balança de precisão, jóias e itens de luxo. Também foram encontrados R$ 20,3 mil em dinheiro, além de valores em moeda estrangeira: 1.100 euros e 120 dólares.

O caso foi registrado na Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São José dos Campos, que solicitou exame ao Instituto de Criminalística (IC). As investigações prosseguem para identificar e localizar outros suspeitos.