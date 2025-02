Polícia prende integrantes de quadrilha de furto e desmanche de veículos de luxo em SP

Três homens que integram uma quadrilha especializada de furto e desmanche de veículos esportivos de luxo foram presos nesta quinta-feira (27) na Cidade Ademar, em São Paulo, e em Diadema, na região metropolitana da capital. Os suspeitos utilizavam uma oficina para comercializar de forma ilegal as peças desmontadas. Um dos detidos havia participado do furto de seis carros em um estacionamento na zona sul da cidade, em janeiro.

As prisões foram realizadas durante a operação 60 segundos, deflagrada por policiais da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). No total, sete pessoas do alto escalão da quadrilha são investigadas por furtar, fazer o desmanche e vender as peças dos veículos, com cada integrante tendo uma função específica no esquema.

Nesta quinta-feira, foram cumpridos um mandado de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão. O homem procurado pela Justiça foi encontrado no centro de Diadema. Ele já era investigado pela participação no furto de seis veículos de luxo em um estacionamento na Vila Funchal, na zona sul da capital, no mês passado. Um dia após o crime, um homem foi detido e todos os veículos foram recuperados. Os carros foram encontrados nos bairros de Santo Amaro, Jabaquara, Planalto Paulista, Vila Congonhas e Brooklyn.

Durante a ação, os policiais também descobriram uma oficina no bairro Serraria, em Diadema, onde acontecia o desmonte e a adulteração de chassi de veículos furtados ou roubados. Três carros foram apreendidos. O responsável acabou autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O outro integrante foi preso por posse de munições de diversos calibres em um imóvel na Cidade Ademar.

Os representantes das marcas vão ser contatados, por meio da numeração de série, para identificar os proprietários. O bando responderá por crimes de furto, roubo, receptação e associação criminosa. A polícia trabalha para localizar os demais integrantes da quadrilha.