Polícia prende quadrilha especializada em furto de carros de luxo em SP

Uma ação coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) resultou na prisão de sete indivíduos suspeitos de compor uma organização criminosa voltada para o furto, desmanche e comércio ilegal de peças de automóveis esportivos de alto valor. Denominada “Operação 60 Segundos”, a operação ocorreu na última terça-feira (27) e mobilizou mais de 60 agentes, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

A operação incluiu a execução de um mandado de prisão e oito mandados de busca e apreensão em áreas da Zona Sul de São Paulo, especialmente na Vila Clara, além de locais no município de Diadema, situado na região do Grande ABC. Os detidos, com idades variando entre 20 e 30 anos, já possuíam histórico criminal relacionado a furto, roubo e fraudes financeiras.

As investigações tiveram início após o furto de seis veículos da marca Porsche, ocorrido em um estacionamento na Zona Sul da capital paulista no dia 31 de janeiro. Um dos suspeitos já havia sido preso anteriormente. As autoridades continuam a investigar possíveis ligações da quadrilha com outros delitos semelhantes.

A operação foi liderada pela 1ª Delegacia da Divecar (Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos). O nome “60 Segundos” é uma alusão ao filme homônimo, que retrata uma quadrilha que realiza roubos a veículos luxuosos em tempo recorde. As apurações sugerem que o grupo operava com uma estrutura organizada, onde cada membro tinha funções específicas.

Durante a ação policial, um galpão foi descoberto, local utilizado para desmontar os veículos furtados e adulterar os números dos chassis. Também foram apreendidas diversas peças automotivas de alto valor, as quais serão submetidas a análise para identificação dos proprietários através das numerações seriadas.

Os criminosos empregavam uma técnica conhecida como “esfriar” os veículos após os furtos; essa abordagem envolvia estacionar os carros por algumas horas para verificar a presença de rastreadores. Os seis Porsches subtraídos foram localizados poucas horas depois do crime.

O Crime

Os seis automóveis furtados estavam avaliados em cerca de R$ 3 milhões e foram levados de um estacionamento localizado na Rua Funchal, na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo, durante a madrugada do dia 30 de janeiro. Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram o momento em que um dos criminosos ultrapassa o muro do estacionamento, pega a chave de um dos veículos que estava sob uma das rodas e foge dirigindo o carro. A Polícia Civil permanece à frente das investigações sobre a quadrilha e possíveis novos envolvidos.