Operação da Polícia Civil investiga golpe milionário contra planos de saúde

A Polícia Civil de Guarulhos cumpriu nesta quinta-feira (15), 49 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em um esquema milionário de fraudes em planos de saúde. A operação Efeito Colateral ocorreu em endereços da capital paulista e no município de Guarulhos, na grande São Paulo.

De acordo com as investigações, os envolvidos usavam diversas empresas fantasmas para aplicar os golpes, que aconteciam por meio da contratação fraudulenta de planos de saúde. Depois de ter o contrato efetivado, os criminosos simulavam atendimentos médicos e solicitavam restituição de reembolso. O prejuízo apurado pela Polícia Civil pode passar de R$ 2,5 milhões.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos com apoio de equipes de todas as unidades subordinadas à Delegacia Seccional de Guarulhos, além do apoio operacional do Grupo de Resposta Tática (GRT) da Polícia Civil. Foram empregados 115 policiais e 51 viaturas.

Ao todo, foram apreendidos quatro simulacros de armas de fogo, 45 celulares, 56 cartões bancários, sete notebooks, dois CPUs e R$ 4,4 mil.

Os objetos apreendidos estão sendo apresentados no 1º DP de Guarulhos e o caso registrado como cumprimento de mandado. A Polícia Civil dará continuidade nas investigações para descobrir a participação de cada envolvido no esquema criminoso.