Operação contra facção criminosa termina com 37 presos e quase R$ 30 mil apreendidos

A Operação Ligações Perigosas deflagrada nesta sexta-feira (6) terminou com 37 pessoas presas — sendo oito em flagrante e 29 por mandados judiciais —, e quase R$ 30 mil em espécie apreendidos. A ação conjunta entre forças de segurança paulistas mirou integrantes de uma organização criminosa que se infiltraram na política de Araçatuba, no interior de São Paulo.

Conforme o balanço final, além do dinheiro, 22 celulares, duas armas de fogo, 78 munições, uma unidade de processamento (CPU), um notebook e porções de cocaína e maconha foram apreendidos na ação.

Cerca de 400 agentes das Polícias Civil e Militar, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) foram empenhados para cumprir 35 mandados de prisão e 104 de busca e apreensão.

A operação foi realizada nas cidades de Araçatuba, Rosana, Birigui, Penápolis, São Paulo, Paraguaçu Paulista, Assis, Dourados (MS) e Anhumas (MS).

As investigações se iniciaram após o esclarecimento de homicídios, que desvendou as atividades do bando, também responsável pelo tráfico de drogas no interior de São Paulo.

Os envolvidos vão responder por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse e porte irregular de arma de fogo.