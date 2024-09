Operação CEO desmantela quadrilha responsável pelo tráfico de drogas na zona leste de SP

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (19) a Operação CEO contra uma facção criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região do Parque Savoy, na zona leste de São Paulo. As equipes cumprem cinco mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, sendo que um deles é em Mongaguá, na Baixada Santista. Até agora, dois homens foram presos. Centenas de porções de drogas, dez celulares e mais de R$ 4 mil em espécie foram apreendidos.

As investigações se iniciaram há cerca de dois meses quando policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) apreenderam drogas, cadernos com anotações sobre o tráfico e celulares. Os itens foram devidamente analisados e periciados, o que possibilitou a identificação de cinco traficantes, alvos da operação. O caso foi repassado à Justiça, que expediu os mandados.

Os dois suspeitos presos hoje foram encontrados na região de São Mateus. Na casa do primeiro investigado, de 41 anos, foram localizadas porções de cocaína, embalagens para acondicionar drogas, além de sete celulares e mais de R$ 4 mil em espécie. Já com o segundo envolvido foram apreendidos quatro celulares e um notebook.

Ainda durante o cumprimento dos mandados, os investigadores, com a ajuda do Canil da Guarda Civil, foram até uma viela, na região do Jardim Nossa Senhora do Carmo, e encontraram um imóvel aparentemente abandonado com grande quantidade de maconha, crack, ecstasy e haxixe.

O nome da operação faz alusão ao termo em inglês para “chief executive officer”, diretor executivo, em português, uma vez que os alvos são considerados líderes do tráfico.

Os casos foram registrados na 2ª Dise, do Departamento Estadual de Investigações Sobre Entorpecentes (Denarc), que segue as investigações para prender os demais envolvidos no crime.