Operação Carnaval em São Caetano registra números expressivos e reforça segurança durante a folia

A Operação Carnaval, realizada entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março, alcançou resultados significativos no combate à criminalidade e na garantia da segurança pública durante o período de festividades em São Caetano do Sul. A ação integrada, que contou com a participação da GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar, Polícia Civil, Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) e CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), reforçou o policiamento nas ruas da cidade e promoveu um Carnaval mais seguro para os moradores e visitantes.

Durante os sete dias de operação, foram registradas 27 ocorrências conduzidas à delegacia, com destaque para dez flagrantes realizados pelas equipes de segurança. Entre os casos mais relevantes estão flagrantes de furto, de roubo, de descumprimento de medida protetiva de urgência, de embriaguez ao volante, de violência doméstica e até mesmo um caso de exercício ilegal da medicina.

Além disso, a operação realizou 72 pontos de bloqueio, onde foram vistoriados 940 veículos. Como resultado dessas ações, 34 veículos foram apreendidos por irregularidades, contribuindo para a redução de crimes e a sensação de segurança na cidade.

A operação contou com o reforço de 160 agentes diários, totalizando 1.200 profissionais ao longo dos sete dias de atuação. O patrulhamento foi realizado com o apoio de 40 viaturas, entre carros e motocicletas, que atuaram em pontos estratégicos da cidade, incluindo rotas utilizadas por criminosos para fugir do município.

No dia do lançamento da Operação Carnaval, o prefeito Tite Campanella já tinha destacado a importância da integração entre as forças de segurança para garantir a tranquilidade dos moradores durante o Carnaval. “Todos os dias tivemos 160 agentes das forças de segurança nas ruas da cidade, levando segurança e aumentando o sentimento de tranquilidade para nossos moradores. Isso só foi possível graças ao trabalho conjunto da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal”, afirmou.

Os números da Operação Carnaval demonstram o sucesso das ações integradas e o comprometimento das forças de segurança de São Caetano em proteger a população e coibir a criminalidade durante um dos períodos mais movimentados do ano.