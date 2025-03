Polícia Civil intensifica combate ao roubo de celulares com a Operação Big Mobile

A Polícia Civil do Estado de São Paulo lançou nesta segunda-feira (10) uma nova etapa da Operação Big Mobile, com o intuito de desmantelar redes criminosas dedicadas à receptação de dispositivos móveis que foram roubados ou furtados. A operação mobilizou quase 2 mil agentes em um esforço coordenado que abrange todo o território paulista.

Na cidade de São Paulo, 476 policiais do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) se reuniram na Praça da República, no coração da metrópole, para iniciar as atividades. Na região metropolitana, a força policial é composta por 381 integrantes, enquanto os demais agentes estão distribuídos nas sedes dos Departamentos de Polícia Judiciária do Interior.

A principal meta da operação é coibir ações criminosas relacionadas ao roubo, furto e receptação de celulares. Os policiais realizarão fiscalização em estabelecimentos comerciais e outros locais, baseando-se em informações coletadas pela inteligência policial que indicam os principais destinos dos aparelhos após os delitos.

O helicóptero Pelicano também está participando das buscas, prestando apoio às equipes em campo.

Métodos da Operação

Os investigadores estão inspecionando endereços onde os celulares foram rastreados pela última vez. Essas informações foram obtidas a partir da análise dos boletins de ocorrência registrados pelas vítimas, que fornecem dados cruciais tanto no momento da denúncia quanto posteriormente.

Artur Dian, delegado-geral de polícia, enfatizou a relevância desses registros para o avanço das investigações. “Esses dados são fundamentais para que possamos acessar esses locais e realizar as fiscalizações necessárias”, afirmou Dian.

Após a apreensão dos celulares, os proprietários serão identificados através do IMEI dos aparelhos e contatados para a devolução dos seus bens.

A operação continua em andamento por todo o estado, e mais informações serão disponibilizadas ao final das atividades.

No início deste ano, nas fases anteriores da Operação Big Mobile, as forças policiais conseguiram recuperar mais de 16 mil celulares sem procedência na capital e na Baixada Santista.

Em 2024, a Polícia Civil já recuperou mais de 39 mil celulares, com cerca de 36 mil sendo devolvidos aos seus legítimos proprietários.