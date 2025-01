O que fazer em caso de celular roubado? Entenda procedimentos e informações necessárias para a polícia

A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem demonstrado um empenho significativo na recuperação de celulares furtados e roubados, tendo recuperado mais de 39 mil aparelhos ao longo do último ano. Destes, quase 36 mil foram restituídos aos seus legítimos proprietários. A continuidade desse trabalho foi evidenciada no início de 2025, com a realização da Operação Big Mobile, que resultou na recuperação de 8 mil dispositivos desde seu início no sábado (4).

As autoridades agora se concentram na identificação dos proprietários dos aparelhos recuperados. O delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, enfatizou a importância do envolvimento da sociedade nesse processo. “A colaboração das vítimas é fundamental. Pedimos que continuem a registrar denúncias, pois isso nos permite intensificar nossas operações e devolver os celulares aos seus donos”, afirmou.

A Operação Big Mobile, que mobilizou um contingente expressivo, contabilizou 29 prisões e resultou na detenção de 32 indivíduos. Um total de 483 policiais, apoiados por 213 viaturas, um drone e uma aeronave, participaram das ações. O Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) desempenhou um papel crucial na localização dos dispositivos furtados.

Em casos de furto ou roubo de celular, a Polícia Civil recomenda algumas ações essenciais. O registro do boletim de ocorrência é fundamental e deve incluir informações como o número IMEI do aparelho e sua localização em tempo real, quando disponível. O IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) é uma sequência numérica única que identifica cada dispositivo móvel e pode ser encontrado na caixa do aparelho ou nas configurações do sistema.

Além disso, usuários que ativam as ferramentas de rastreamento em seus celulares podem compartilhar essas informações com a polícia para facilitar a recuperação. É importante lembrar que cada marca possui suas próprias políticas de privacidade e configurações relacionadas a essas funcionalidades.

Outra recomendação é notificar o banco sobre o ocorrido e solicitar o bloqueio temporário das contas e cartões digitais acessíveis através do aparelho roubado ou furtado.

Por fim, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou em 2023 um aplicativo intitulado “Celular Roubado“, que permite aos usuários solicitar o bloqueio do terminal móvel, da linha (SIM Card) e de determinados aplicativos instalados no dispositivo. De acordo com a Anatel, o bloqueio da linha impede seu uso em outros aparelhos e evita cobranças indevidas na fatura. Já o bloqueio do aparelho impossibilita que ele acesse as redes móveis brasileiras.