OpenAI lança o1, novo modelo de IA que promete “raciocinar”

A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, apresentou nesta última quinta-feira (12) o OpenAI o1, seu novo modelo de inteligência artificial (IA) avançada. Segundo o anúncio da empresa, o1 tem capacidade de raciocínio e consegue resolver tarefas mais complexas de ciência, codificação e matemática em comparação aos modelos anteriores. A tecnologia faz parte de uma nova série de modelos de IA composta por duas versões: o o1-preview, modelo principal apresentado, e o o1-mini, uma versão menor e mais acessível.

De acordo com especialistas do setor, o projeto era conhecido anteriormente pelo codinome Strawberry e já contava com rumores que geraram expetativas sobre o potencial da IA.

O que é o modelo o1 da OpenAI?

O OpenAI afirma que o o1 foi treinado para “pensar” mais antes de responder, “assim como uma pessoa faria”. Esse treinamento utiliza um algoritmo de aprendizado por reforço em larga escala que ensina o sistema a pensar produtivamente usando uma cadeia de pensamento. Assim, o o1 consegue aprender a reconhecer os seus próprios erros para aprimorar o seu processo de pensamento. “Ele pode produzir uma longa cadeia interna de pensamento antes de responder ao usuário”, informa a companhia desenvolvedora. Esse conceito pode aproximar mais o o1 da habilidade humana de raciocínio.

Para exemplificar o avanço da capacidade de performance do o1, a OpenAI trouxe um teste que mostrou a diferença dos resultados adquiridos entre o o1 e o GPT-4o. Em um exame da Olimpíada Internacional de Matemática, o GPT-4o respondeu corretamente apenas 13% dos problemas, enquanto o o1 conseguiu resolver 83%. A OpenAI ainda diz que o desempenho da nova IA é semelhante ao de estudantes de doutorado em tarefas em física, química e biologia.

Mesmo com o salto de performance e da proposta de raciocínio para executar tarefas complexas, o OpenAI o1 possui algumas limitações. A inteligência artificial não conta com recursos existentes no ChatGPT, incluindo a navegação na internet para pesquisar por informações atuais e o processamento de arquivos e imagens. Além disso, o o1 pode demorar um pouco mais para responder e ainda gerar respostas incorretas e imprecisas, assim como acontece com as demais inteligências artificiais.

Na apresentação da inteligência artificial, a OpenAI enfatiza que a versão atual do o1 é apenas uma prévia – por isso o nome o1-preview – e que pretende introduzir atualizações e melhorias na ferramenta. As duas versões, o1-preview e o1-mini, já estão disponíveis no ChatGPT para os assinantes do ChatGPT Plus e Team com limites semanais de 30 mensagens para o o1-preview e 50 mensagens para o o1-mini. Para os usuários ChatGPT Enterprise e Edu, o acesso será liberado a partir dessa semana. A OpenAI também informou que planeja inserir o o1-mini no ChatGPT gratuito, mas não forneceu uma previsão de lançamento.

