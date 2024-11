Ônibus de linhas da EMTU estarão na 20ª Bus Brasil Fest

A EMTU participa neste sábado (23/11), da 20ª edição da BusBrasil Fest (BBF), em Barueri. O evento de exposição de ônibus antigos e novos tem o intuito de mostrar a evolução do transporte coletivo. O evento, que conta com o apoio da EMTU há diversas edições, acontecerá das 10h às 17h no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, no centro de Barueri. A exposição é aberta ao público e para participar, basta doar 1 kg de alimento não perecível.

O público terá oportunidade de conhecer ao menos nove ônibus de diferentes modelos que operam linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU, que serão apresentados no evento. Nesta edição, marcam presença veículos operados pela Viação Pirajuçara (Consórcio Intervias), Auto Viação Urubupungá, Viação Osasco, Empresa de Transportes e Turismo Carapicuiba, BB Transportes e Turismo e ETT Carapicuiba (Consórcio Anhanguera) e NextMobilidade.

A Viação Pirajuçara levará um ônibus do serviço comum da EMTU recém decorado com iluminação e efeitos de Natal. Em breve, o veículo estará operando e iluminando as ruas da Região Metropolitana de São Paulo. A Viação Osasco apresentará um ônibus histórico de 1981, modelo CAIO Gabriela II, além de um ônibus do tipo Padron, que opera no corredor Oeste, e um BRT do serviço comum.

A ETT Carapicuíba vai expor um dos novos ônibus recentemente adquiridos para modernizar a frota. A BB levará dois veículos, sendo um deles incluído recentemente na frota, além de um Padron do serviço comum. A Urubupungá também levará um novo ônibus adquirido do serviço comum que ainda não iniciou a operação. Por fim, a Next apresentará um dos seus ônibus que faz parte da sua grande frota do serviço comum.

BusBrasil Fest

A BusBrasil Fest ocorre anualmente no Brasil e tem como objetivo promover e celebrar a cultura dos ônibus de transporte público do país. O evento reúne entusiastas, profissionais e empresas do setor de transportes, bem como apreciadores e colecionadores de ônibus. Durante a BusBrasil Fest, são realizadas exposições de ônibus antigos e modernos, nos quais os participantes têm a oportunidade de conhecer e apreciar diferentes modelos e estilos de veículos utilizados ao longo dos anos.

O evento também conta com a presença de empresas fabricantes e fornecedoras de ônibus, que apresentam seus produtos e serviços ao público. É um momento propício para networking e negócios, onde empresas e profissionais da área têm a oportunidade de se conectar e estabelecer parcerias. A BusBrasil Fest busca, assim, promover a valorização e preservação da história dos ônibus no Brasil, bem como discutir e fomentar o avanço e a melhoria do setor. É um evento de relevância nacional no segmento de transporte público, onde profissionais e entusiastas compartilham conhecimentos, experiências e inovações para contribuir com o desenvolvimento dessa área tão importante para a sociedade.

Serviço – 20ª BusBrasil Fest (BBF)

Dias: 23 de novembro (sábado), das 10h às 17h

Local: Ginásio Poliesportivo José Corrêa (Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Centro Barueri)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível