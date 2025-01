ONG mostra como a união fortalece projetos que promovem acolhimento, educação e inclusão

A ONG Ficar de Bem, que há mais de três décadas se dedica à proteção integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e a defesa de seus direitos, por meio de iniciativas que aliam cuidado, educação e inclusão social, tem impactado positivamente a vida de centenas de pessoas ao longo dos anos. Em 2024, as parcerias firmadas com empresas, órgãos públicos e pessoas físicas foram fundamentais para ampliar o alcance e a eficácia desse trabalho, viabilizando projetos transformadores em todas as unidades da instituição.

Entre os projetos realizados está o “Acolhendo o Futuro”, realizado em colaboração com o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Secretaria de Assistência Social. Essa iniciativa visa ampliar o cuidado integral a crianças e adolescentes vítimas de violações de direitos humanos que são assistidas pelo Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), oferecendo atividades artísticas, esportivas e cursos profissionalizantes para promover o desenvolvimento e a reintegração social.

A organização também contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho que fortaleceu o projeto “Equipando o Futuro“, viabilizando a aquisição de equipamentos voltados para atividades educacionais, culturais, pedagógicas e de entretenimento. A ação beneficiou cerca de 60 crianças e adolescentes acolhidos, criando um ambiente dinâmico e enriquecedor, visando estimular o aprendizado, o desenvolvimento pessoal e a criatividade.

Já as empresas que se uniram ao programa “Selo Empresa do Bem” foram fundamentais para ampliar a assistência oferecida pela ONG, tornando possível a participação dos adolescentes atendidos em cursos profissionalizantes, a criação de espaços lúdicos nas unidades e o apoio em terapias, contribuindo de forma significativa para o bem-estar e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

Outra importante parceria foi com a organização alemã KNH, (Kindernothilfe), que possibilitou a realização de atividades externas, incluindo passeios em família. Essas ações fortaleceram os vínculos familiares e proporcionaram momentos significativos de convivência e lazer, essenciais para o processo de recuperação emocional e reintegração social dos acolhidos.

“O trabalho da Ficar de Bem é, antes de tudo, um compromisso com a transformação de vidas. Cada criança e adolescente acolhido pela nossa instituição carrega uma história que merece cuidado, respeito e oportunidades. As parcerias que construímos em 2024 foram fundamentais para fortalecer essa missão, permitindo que nossos projetos alcançassem um impacto ainda maior. Para 2025, nosso objetivo é expandir essas iniciativas, construir novos laços e continuar proporcionando um futuro mais inclusivo e esperançoso para todos que passam por nossas unidades”, afirma Everson Robles Dotto, presidente da ONG Ficar de Bem.

A Ficar de Bem conta ainda com o apoio de importantes parceiros institucionais e empresariais, incluindo as prefeituras de Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, além da Associação Comercial e Industrial de Santo André, Uniellas Marcas e Patentes, Universidade Anhembi Morumbi, TW Espumas, AMFernandes, DentalPlus Plano Odontológico, Kuba, ARS Tradição e Qualidade, COOP, Brclog, Sianfer e a unidade Santo André Curuçá do Kumon.