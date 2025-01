ONG Ficar de Bem assume gestão do Centro Dia da Pessoa Idosa em São Bernardo

A ONG Ficar de Bem, em parceria com a Prefeitura de São Bernardo do Campo e por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS) do município, assumiu, dia 2 de janeiro, a gestão do serviço Centro Dia para Pessoas Idosas. A iniciativa tem como finalidade promover o desenvolvimento da autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida de idosos em situação de vulnerabilidade. O projeto tem capacidade de atender até 50 pessoas diariamente.

O atendimento é direcionado a pessoas com 60 anos ou mais, em vulnerabilidade social ou com direitos violados com risco social e pessoal, que precisam de auxílio em atividades do dia a dia, como alimentação, mobilidade e higiene. A prioridade é para beneficiários do Cadastro Único e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), classificados nos graus de dependência I ou II pela Anvisa, sem comprometimento cognitivo ou com alterações controladas. O ingresso ao serviço ocorre mediante encaminhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município.

“Assumir a gestão do Centro Dia é uma oportunidade de reafirmar nosso compromisso com o cuidado aos idosos, promovendo dignidade, segurança e inclusão. Nosso objetivo é oferecer um ambiente acolhedor e repleto de atividades que incentivem a autonomia e a convivência”, afirma Everson Robles Dotto, presidente da ONG Ficar de Bem.

O Centro Dia está localizado na Pedro de Toledo, 137, no bairro Paulicéia, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto em feriados. A unidade oferece refeições, atividades culturais e de lazer, além de atendimento especializado por uma equipe multidisciplinar. A iniciativa reforça o compromisso da Ficar de Bem e do município com políticas públicas voltadas à terceira idade.



Crédito:Divulgação

