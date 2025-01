ONG inicia atuação para auxiliar estados afetados pelas enchentes

Diante da temporada de chuvas severas que assola diversas regiões do Brasil, a ONG Visão Mundial, organização humanitária com quase 50 anos de atuação no país, intensificou suas ações nos estados de São Paulo, Bahia, Piauí, e Santa Catarina, gravemente afetados pelas enchentes. A meta é arrecadar US$500 mil (R$ 3 milhões) para auxiliar a população impactada com a distribuição de kits de higiene, cestas básicas, água potável e kits de ternura. Segundo a Defesa Civil, os eventos extremos já afetam mais de 4 mil pessoas nessas regiões.

“Estamos comprometidos em garantir assistência imediata às populações mais vulneráveis, especialmente às crianças, que enfrentam não apenas a perda de suas casas, mas também o impacto emocional dessa tragédia. Nossa missão é levar esperança e dignidade a essas comunidades, trabalhando em conjunto para reduzir os impactos dessa crise”, explica Henrique Alencar, Gerente Nacional de HEA (Assuntos Humanitários e Emergências) da Visão Mundial.

Com base em monitoramento contínuo e parcerias locais, a equipe da Visão Mundial já está no terreno, em colaboração com organizações da sociedade civil, igrejas e governos locais. A prioridade é fornecer itens essenciais às famílias afetadas, além de oferecer apoio psicossocial às crianças e suas famílias.

Em regiões como Piauí, Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia, as enchentes e deslizamentos causaram o fechamento de hospitais e escolas, agravando as condições de comunidades vulneráveis. O solo saturado e as chuvas persistentes representam riscos contínuos, reforçando a urgência de intervenções coordenadas para mitigar novos desastres.

“Nosso objetivo é auxiliar mais de 8 mil famílias nos estados afetados. Estamos mobilizando parceiros privados, órgãos públicos e igrejas para que a atuação seja ainda mais rápida e efetiva. Precisamos da ajuda de todos que puderem contribuir”, conclui Thiago Crucciti, Diretor Nacional da ONG Visão Mundial.

A Visão Mundial está recebendo doações da iniciativa privada por meio do e-mail [email protected] e de pessoas físicas via Pix: [email protected].