Onde ver o Globo de Ouro 2025, que tem ‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres

Evento que anualmente abre a temporada de premiações, o Globo de Ouro acontece no próximo domingo (5) em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia chama a atenção dos brasileiros neste ano pela presença na lista do filme nacional “Ainda Estou Aqui“, que concorre em duas categorias.

A entrega do prêmio será transmitida à partir das 22h no serviço de streaming Max e no canal TNT, do pacote a cabo.

A cerimônia deste ano é apresentada pela comediante Nikki Glaser e conta com um plantel de celebridades para anunciar os campeões de cada categoria. Entre os nomes confirmados, a organização anunciou na apresentação artistas como Andrew Garfield, Anya Taylor-Joy, Elton John, Demi Moore, Margaret Qualley, Vin Diesel e Viola Davis.

“Ainda Estou Aqui” está na disputa dos prêmios de melhor filme em língua não inglesa e de melhor atriz em um filme dramático, esta última para Fernanda Torres. A revista Variety afirma que o filme é o favorito a vencer no prêmio de atuação.