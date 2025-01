Globo de Ouro terá Andrew Garfield, Elton John e Demi Moore entregando prêmios

O Globo de Ouro, premiação do mundo do cinema e televisão que ocorre neste domingo (5) terá nomes como Andrew Garfield, Anya Taylor-Joy, Elton John, Demi Moore, Vin Diesel e Viola Davis como apresentadores dos prêmios.

Quanto à apresentação do evento em si, ela será feita por Nikki Glaser. A comediante e atriz será a primeira mulher a apresentar sozinha a premiação.

Confira a lista de todos os comediantes, atores e celebridades que irão entregar a estatueta:

Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose, Aubrey Plaza, Auli?i Cravalho, Awkwafina, Brandi Carlile, Catherine O’Hara, Colin Farrell, Colman Domingo, Demi Moore, Dwayne Johnson, Édgar Ramírez, Elton John, Gal Gadot, Glenn Close, Jeff Goldblum, Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco, Kate Hudson, Kathy Bates, Ke Huy Quan, Kerry Washington, Margaret Qualley, Melissa McCarthy, Michael Keaton, Michelle Yeoh, Miles Teller, Mindy Kaling, Morris Chestnut, Nate Bargatze, Nicolas Cage, Rachel Brosnahan, Rob McElhenney, Salma Hayek Pinault, Sarah Paulson, Seth Rogen, Sharon Stone, Vin Diesel, Viola Davis e Zoë Kravitz.

A 82° edição do Globo de Ouro será transmitida pelo canal TNT, na televisão fechada, e no Max, no streaming. O filme brasileiro dirigido por Walter Salles “Ainda Estou Aqui“ concorre nas categorias de melhor filme em língua não-inglesa e melhor atuação, pela protagonista Fernanda Torres.