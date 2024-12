Fernanda Torres brilha em ‘Ainda Estou Aqui’ e é cotada para o Oscar, segundo The New York Times

No último sábado, 14, o renomado The New York Times publicou uma reportagem que aponta Fernanda Torres como uma forte candidata ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. Intitulada “Sucesso de bilheteira no Brasil gera expectativas de Oscar – e de um acerto de contas”, a matéria destaca não apenas o desempenho da atriz, mas também faz um paralelo com a carreira de sua mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar em 1999 por Central do Brasil.

A reportagem ressalta que, apesar da indicação de Montenegro ter sido memorável, a derrota para Gwyneth Paltrow gerou uma sensação de injustiça que persiste até hoje entre os brasileiros. O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, está sendo considerado uma forte concorrência para a categoria de Melhor Filme Internacional devido ao seu impacto positivo tanto entre o público quanto a crítica fora do Brasil. Contudo, as chances de Torres serem confirmadas para o Oscar permanecem incertas.

O texto menciona que a performance de Torres tem atraído a atenção de Hollywood, impulsionada pela popularidade do filme no Brasil. Segundo o NYT, a atriz pode enfrentar dificuldades em competir com nomes estabelecidos como Angelina Jolie e Nicole Kidman. Entretanto, se for indicada, seu percurso na premiação poderá refletir um espelho da trajetória artística de sua mãe.

Fernanda Torres expressou suas emoções sobre essa possibilidade ao afirmar: “Seria uma história incrível se eu estivesse ali depois da minha mãe. Agora, ganhar, eu considero impossível”. Essa declaração ressalta não apenas a pressão da fama familiar, mas também a humildade diante da competição acirrada.

A temática abordada pelo filme é especialmente relevante, trazendo à tona questões sobre a ditadura militar brasileira (1964-1985) e oferecendo aos jovens brasileiros um panorama sobre uma realidade frequentemente discutida apenas em livros didáticos. A narrativa gira em torno da família Paiva, permitindo um diálogo com eventos recentes, incluindo declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre esse período histórico.

O filme rapidamente conquistou o status de um verdadeiro tesouro nacional, superando recordes de bilheteira e ofuscando outros grandes lançamentos como Wicked e Gladiador 2. Com tamanha aclamação e potencial reconhecimento internacional, as expectativas em torno de Ainda Estou Aqui e sua protagonista continuam crescendo.