Onde vai passar São Paulo x Novorizontino pelo Paulistão? Como assistir

São Paulo e Novorizontino se enfrentam hoje, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelas quartas de final do Paulistão.

As duas equipes já se enfrentaram nas quartas de final de 2024, com vantagem para o Novorizontino. Na ocasião, o Tigre venceu nos pênaltis após o confronto terminar empatado em 1 a 1.

Desta vez, o São Paulo, líder do Grupo C com 19 pontos – um a mais que o Novorizontino -, busca um final diferente. O Tricolor passou por um momento difícil na reta final da primeira fase, ficando cinco jogos sem vencer, mas se recuperou na última partida, ao derrotar o São Bernardo por 3 a 1, fora de casa.

O Novorizontino vem com uma invencibilidade de seis partidas na temporada. Na última rodada da primeira fase, o Tigre venceu o Botafogo-SP por 2 a 1.

São Paulo x Novorizontino – Campeonato Paulista 2025

Data e hora: 3 de março, às 20h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming –de acordo com as condições da plataforma)