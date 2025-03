São Paulo encara Novorizontino em busca de vaga na semifinal

O São Paulo Futebol Clube se prepara para um confronto decisivo contra o Novorizontino, marcado para esta segunda-feira (04/03), às 20h, no Estádio do Morumbi. A equipe tricolor não apenas busca uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, mas também tenta superar um histórico recente de eliminações nas quartas de final que tem gerado pressão significativa sobre seus treinadores.

Eliminações recentes aumentam a pressão

Nos últimos dois anos, o desempenho do Tricolor nas fases eliminatórias do Paulistão foi motivo de frustração. Em 2023, o São Paulo enfrentou o Água Santa no Allianz Parque, uma vez que o Morumbi estava ocupado com um evento musical. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, a equipe, sob o comando de Rogério Ceni, foi eliminada nas penalidades. Apesar da continuidade no cargo após essa derrota, Ceni acabou demitido no início do Campeonato Brasileiro.

No ano seguinte, em 2024, Thiago Carpini viveu situação semelhante. O Tricolor novamente enfrentou o Novorizontino em casa e, após um empate em 1 a 1, saiu derrotado nos pênaltis. Essa nova eliminação resultou em uma crise que levou à sua demissão logo na segunda rodada do Brasileirão.

Luis Zubeldía tenta mudar o cenário

Agora, Luis Zubeldía assume o desafio de evitar que a história se repita. O treinador argentino já enfrentou pressão devido a uma sequência de cinco jogos sem vitórias neste Estadual. Apesar das críticas de alguns torcedores, Zubeldía permanece como comandante do São Paulo e reconhece a importância de avançar no campeonato para garantir a continuidade de seu projeto na temporada.

Dentro da estrutura do clube, há um consenso de que é fundamental romper com esse ciclo de eliminações nas quartas de final para que o São Paulo possa almejar objetivos mais ambiciosos ao longo do ano.

