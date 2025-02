Calleri critica desempenho do São Paulo: “Tenho vergonha do que aconteceu”

Após a amarga derrota do São Paulo para a Ponte Preta no Campeonato Paulista, o clima entre os jogadores é de descontentamento e vergonha. O atacante Jonathan Calleri expressou sua indignação, afirmando: “Está ficando feio. Tenho vergonha do que aconteceu aqui”.

O revés no Morumbi, que marcou a quinta partida consecutiva sem vitórias, aumentou significativamente a pressão sobre o elenco e, em particular, sobre o técnico Luis Zubeldía, alvo de intensas críticas por parte da torcida.

Jogadores cobram mudança de postura

No vestiário, os jogadores se reuniram para uma conversa franca, buscando soluções para reverter o atual momento adverso. Na reapresentação da equipe nesta quinta-feira (20/02), a reunião se repetiu, desta vez em um ambiente mais reservado, onde o foco foi discutir as razões do desempenho aquém do esperado.

Um consenso começou a surgir dentro do clube: é imprescindível que a postura dos jogadores mude antes das quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe está ciente de que qualquer descuido durante os jogos eliminatórios pode resultar na eliminação precoce da competição.

Atualmente, Zubeldía enfrenta um dos períodos mais críticos desde que assumiu o comando técnico do São Paulo. Com apenas quatro vitórias em 11 rodadas do Estadual, ele vive uma pressão maior do que no final de 2024, quando sua continuidade foi questionada após um desempenho decepcionante no Brasileirão. Apesar de um início promissor em 2025, as últimas cinco partidas sem triunfo pesam no clima interno.

Os jogadores têm enfatizado que as dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube não estão impactando seu desempenho em campo. Apesar dos atrasos nos pagamentos de luvas e direitos de imagem, atletas como Lucas Moura e Calleri garantiram que as questões financeiras não têm relação com a falta de foco da equipe.

Com a pressão aumentando ainda na fase inicial da temporada, o São Paulo se prepara para enfrentar o São Bernardo neste domingo (23/02), às 18h30, fora de casa. A vitória é crucial para assegurar a primeira colocação do Grupo C. No entanto, caso ocorra um novo tropeço, o Tricolor dependerá de um empate ou derrota do Novorizontino contra o Botafogo-SP para avançar.

