Audiência da RECORD dispara com vitória da Ponte Preta sobre o São Paulo

A transmissão da partida entre São Paulo e Ponte Preta, na última quarta-feira (19/02), fez a RECORD garantir o segundo lugar isolado, com quatro pontos de diferença para a terceira colocada.

Exibida excepcionalmente mais cedo, a faixa completa da transmissão, entre 19h21 e 21h34, atingiu 8,5 pontos de média, pico de 13,2 e share de 14,5%. No mesmo período, o SBT, que ficou na terceira posição, marcou 4,5 pontos, exibindo os programas Tá na Hora, SBT Brasil, o seriado Chaves e a novela A Caverna Encantada. A diferença para a Band, quarta colocada, foi ainda maior, com a RECORD marcando mais de quatro vezes a audiência do canal concorrente (8,5 x 1,9).

Vitória da Ponte Preta e números da audiência

Com a bola rolando (19h32 às 21h29), a Ponte Preta venceu o São Paulo de virada, em pleno Morumbis, e a audiência chegou a 8,6 pontos, contra 4,6 do SBT e 1,9 da Band.

O artilheiro Calleri abriu o placar para o Tricolor, mas Artur e Éverton Brito garantiram a virada da Macaca.

Fim de jogo: São Paulo 1 x 2 Ponte Preta.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.