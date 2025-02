RECORD é líder isolada com transmissão do Choque-Rei

O Choque-Rei terminou sem gols, mas a RECORD novamente venceu de goleada as concorrentes e garantiu o primeiro lugar isolado exibindo jogo do Paulistão Sicredi 2025 neste domingo (16/02). O duelo entre Palmeiras e São Paulo foi válido pela décima rodada do torneio estadual.

Na faixa da bola rolando, das 18h31 às 20h26, a RECORD obteve média de 13 pontos, pico de 15 e share de 24,5%. No mesmo período, a Globo, segunda colocada, registrou 11,4 pontos, exibindo o Domingão com Hulk.

Já o SBT, terceiro colocado, marcou 5 pontos, menos da metade da audiência registrada pela RECORD. Na faixa horária, o canal mostrou o Roda a Roda e o Programa Silvio Santos.

Dentro de campo, o placar terminou empatado, mas, com o resultado, o São Paulo garantiu sua vaga na próxima fase do Paulistão. Já o Palmeiras precisa vencer seus próximos jogos e torcer por tropeços de São Bernardo e Ponte Preta para conseguir avançar ao mata-mata.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.