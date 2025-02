Choque-Rei na RECORD: Palmeiras x São Paulo ao vivo neste domingo

Choque-Rei é na RECORD! A emissora vai exibir neste domingo (16/02), a partir das 18h, todos os lances da partida entre Palmeiras e São Paulo para todo o Brasil e com exclusividade na TV aberta. Além disso, os internautas podem acompanhar o jogo, que é válido pela 10ª rodada do Paulistão Sicredi 2025, pelo R7 e PlayPlus.

Cobertura completa no Allianz Parque

Direto do gramado do Allianz Parque, estará Paloma Tocci trazendo todas as notícias e novidades antes da bola rolar. A narração estará a cargo de Cléber Machado e os comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola. Os repórteres Alê Oliveira e Bruno Piccinato ficarão posicionados à beira do campo.

Acompanhe nas redes sociais

Nas redes sociais, em parceria do R7 com o Desimpedidos, Zé Luiz será o apresentador, Chico Pedrotti o narrador, Rudy Landucci, Yara Fantoni e Madson os comentaristas, Gabi Martins e Danilo Soto os repórteres, e Tossiro Neto o convidado.

Esporte Record

Logo depois do Domingo Espetacular, às 23h, Cléber Machado e Paloma Tocci apresentam o Esporte Record, que vai repercutir os lances e jogos da rodada e também as polêmicas. A atração terá comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola.

Como chegam os times?

Depois de dois empates consecutivos, contra Corinthians e Água Santa, o Palmeiras voltou a vencer! Na última rodada, jogando fora de casa, ganhou da Inter de Limeira por 3 a 0. Mesmo com o triunfo, o Verdão está fora da zona de classificação, ocupando a terceira colocação do Grupo D, com 16 pontos em nove jogos.

Já o São Paulo não levou na rodada passada. Em jogo disputado em Brasília e recheado de gols, o tricolor ficou no empate por 3 a 3 com o Velo Clube, mas, com 15 pontos conquistados, é o líder do Grupo C, que também tem Novorizontino, Noroeste e **Água Santa.

Você sabia?

Desde 2022, a RECORD transmite, com exclusividade na TV aberta, o Campeonato Paulista. De lá para cá, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram cinco vezes, incluindo a final do torneio de 2022, quando o Verdão foi campeão.

Nestes cinco jogos, o alviverde saiu vencedor em dois, o tricolor em um e os times empataram duas vezes. Ao todo, 11 gols foram marcados, sendo sete pelo Palmeiras e quatro pelo São Paulo.

Não perca! Domingo (16/02), às 18h.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.