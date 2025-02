Palmeiras bate a Inter de Limeira e se mantém na briga pela classificação no Paulistão

Na noite desta quinta-feira (13), o Palmeiras obteve uma convincente vitória sobre a Inter de Limeira, com um placar de 3 a 0, em partida realizada no estádio Major José Levy Sobrinho. Este confronto foi parte da 9ª rodada do Campeonato Paulista.

Os gols que garantiram o triunfo do Alviverde foram anotados por Flaco López, Gustavo Gómez e Maurício. Com este resultado, a equipe palmeirense reencontrou o caminho das vitórias após dois empates consecutivos nas rodadas anteriores, contra Corinthians e Água Santa.

É 𝐖𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 PRO VERDÃO! 🟢



Mais três pontos pra nós, #FamíliaPalmeiras! 👊



🏆 Inter de Limeira 0x3 Palmeiras

⚽ Mauricio, Flaco López e Gustavo Gómez#INLxPAL pic.twitter.com/0hCZHzBlQ4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 14, 2025

O técnico Abel Ferreira optou por não escalar Estêvão entre os titulares, colocando o jovem jogador no banco de reservas. Ele teve a oportunidade de entrar em campo nos minutos finais do segundo tempo, quando seus colegas já haviam construído uma vantagem confortável contra um adversário vulnerável nesta competição. Na última temporada, a ausência de Estêvão foi sentida pelo time, que enfrentou dificuldades sem sua presença.

Com essa vitória, o Palmeiras soma agora 16 pontos e avança em sua busca pela classificação para as próximas fases do torneio. O time se encontra a apenas um ponto dos líderes do Grupo D: São Bernardo (19 pontos), Ponte Preta (18 pontos) e Velo Clube (5 pontos).

A situação da Inter de Limeira é preocupante, já que a equipe permanece sem vencer na competição, acumulando apenas seis pontos até o momento — resultado de seis empates e três derrotas — ocupando assim a última posição do Grupo A. A equipe enfrenta um sério desafio na luta contra o rebaixamento no estadual.

O Palmeiras retorna aos gramados no próximo domingo (16), às 18h30 (horário de Brasília), quando enfrentará o São Paulo no Allianz Parque. Por outro lado, a Inter de Limeira também atuará no mesmo dia, mas às 16h (horário de Brasília), contra o Velo Clube, no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro.

No decorrer da partida, Abel Ferreira apostou em uma formação que não contava com Estêvão como titular. Facundo Torres e Maurício se destacaram nas principais jogadas ofensivas da equipe. Maurício abriu o placar com um gol de cobertura após um lançamento preciso de Gustavo Gómez. Poucos minutos depois, Facundo quase ampliou a vantagem, não marcando devido a uma defesa impressionante do goleiro Igo Gabriel.

Embora o Palmeiras não tenha exercido total domínio sobre a Inter de Limeira durante toda a partida, demonstrou segurança defensiva e eficiência em suas investidas ofensivas. O terceiro gol foi marcado por Flaco López, que ampliou a vantagem na reta final do segundo tempo, proporcionando tranquilidade à equipe para administrar o restante do jogo.