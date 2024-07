Olimpíada de Paris movimenta unidades do Centro Paula Souza

Os Jogos Olímpicos de 2024 estão começando e as competições serão disputadas até dia 11 de agosto, em Paris, na França. A 33ª edição das Olimpíadas receberá 10,5 mil atletas de todo o mundo, sendo 210 representantes do Brasil. Para não ficar apenas na torcida, alunos e professores do Centro Paula Souza (CPS) prepararam uma série de atividades.

Exposição na Administração Central

Informações sobre atletas brasileiros que foram destaque na história das Olimpíadas, objetos utilizados nas competições e detalhes sobre os jogos olímpicos de Paris 2024 podem ser conferidos na Exposição Artefatos Olimpíadas e Paralimpíadas, localizada no hall de entrada da Administração Central do Centro Paula Souza (CPS), na Capital.

Olimpatec em Rio Grande da Serra

Na Escola Técnica Estadual (Etec) de Rio Grande da Serra, o Projeto Olimpatec, um campeonato esportivo interclasses, veio para integrar e difundir valores, como respeito, amizade e união. As competições de futsal, vôlei e tênis de mesa, contaram com participação de todas as turmas e todos os cursos. “A experiência estimula um ambiente saudável. Os alunos desenvolvem suas habilidades físicas, sociais e emocionais. Foi uma aula prática de trabalho em equipe e superação de desafios”, conta o diretor da unidade, Fellipe de Oliveira Barbosa.

Workshop em Mogi das Cruzes

Na Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Mogi das Cruzes, alunos dos cursos superiores de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Logística realizaram um workshop com o tema Olimpíadas. Sob orientação da professora de Projeto Integrador, Renata Lemes da Silva, os jovens montaram estandes explicativos e promoveram apresentações de ginástica rítmica e artística, além de manobras de skate, performances de líderes de torcida, técnicas de natação, habilidades de basquete e práticas de futebol. “Foram realizados ainda campeonatos de tênis de mesa e xadrez, nos quais os alunos puderam demonstrar suas habilidades e promover uma competição saudável”, conta o diretor Bruno Marques Panccioni.

Inovação em Cajamar

A Etec Gino Rezaghi, de Cajamar, fez da sua anual Feira Técnico-Científico-Cultural um “pedacinho” de Paris com o tema Olimpíada 2024. Aberto à comunidade escolar e ao público em geral, o evento é uma oportunidade para os alunos apresentarem projetos de pesquisa, demonstrarem seus conhecimentos e habilidades. “A escola se transforma em palco para celebrar a ciência, a tecnologia e a cultura, com apresentações culturais e esportivas”, conta o diretor Anderson Nunes de Souza.

Esporte e seminários em Osvaldo Cruz

Na Etec Amin Jundi, de Osvaldo Cruz, o componente curricular de educação física incluiu apresentação de seminários sobre as modalidades que serão disputadas nos Jogos Olímpicos de Paris. Com supervisão da professora Paula Rived Garcia, cada sala do Ensino Médio produziu cartazes referente a um esporte olímpico. “Todos poderão acompanhar os jogos com maior conhecimento de regras e formatos de disputa”, diz o diretor Paulo Sérgio Finoti.

Feira Olímpica em Porto Feliz

Na Etec de Porto Feliz, alunos do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração e Logística foram apresentaram trabalhos sobre as nações que já sediaram as Olimpíadas, abordando história, cultura, curiosidades do país e da olimpíada sediada naquele ano.

Os grupos também levantaram informações sobre os esportes de destaque em cada edição olímpica, com informações históricas, regras, atletas de destaque e conquistas. Os alunos ainda fizeram breves demonstrações dos esportes escolhidos, em simulações e vídeos. “Outro ponto importante de estudo foi o legado deixado em cada um dos Jogos Olímpicos, considerando a infraestrutura construída para o evento e seu uso posterior, bem como os impactos econômicos e sociais”, conta o diretor Cármino Frutuozo.