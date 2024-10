Oitava onda de calor pode terminar com novo recorde de temperatura em SP

O mês de outubro começa nesta terça-feira (1º) em meio à oitava onda de calor do ano em São Paulo e, segundo as previsões, a capital pode ter um novo recorde de temperatura mais alta do ano nesta quarta-feira (2), na véspera da chegada de mais uma frente fria que deve mudar completamente o tempo no dia seguinte.

A semana já iniciou com sol forte e baixa umidade do ar nesta segunda-feira (30), o que favoreceu a rápida elevação da temperatura. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a média da temperatura máxima chegou aos 31,5°C, e os menores índices de umidade oscilaram um pouco abaixo dos 30%.

Os extremos foram registrados na Freguesia do Ó, na zona norte, e em Parelheiros, no extremo da zona sul, com os termômetros apontando 33°C e 20°C, respectivamente.

Com base nessas informações do CGE, a Defesa Civil municipal decretou estado de atenção para as altas temperaturas em toda a cidade. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu um boletim de perigo potencial para onda de calor para a área englobando quase todas as regiões centro-oeste e sudeste.

Essa condição de temperaturas 5°C acima da média histórica se mantém até meia-noite desta quarta, justamente quando deve chegar uma frente fria ao litoral, o que deve provocar chuva e amenizar o calor.

Nesta terça, por exemplo, o Inmet prevê mínima de 19°C de manhã e 35°C à tarde, com poucas nuvens e umidade do ar na casa dos 21%. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o nível ideal para o organismo humano é de ao menos 60%.

Já na quarta, a mínima deve ser de 20°C e a máxima pode passar dos 36°C, com possibilidade de superar a maior temperatura do ano de 36,7°C, registrada no dia 26 de setembro, que foi ainda a maior marca para o mês de setembro em ao menos 81 anos, desde que o Inmet iniciou a séria histórica, em 1943.

Se na Grande São Paulo o calor estará forte, no interior a previsão mostra que será bem pior. Segundo a Climatempo, os termômetros marcarão 37°C em Ribeirão Preto nesta terça-feira e 40°C na quarta. Em Presidente Prudente, os valores serão de 40°C e 42°C, respectivamente. Já em Bauru, na região central do estado, a previsão é de 37°C e 39°C.

Em todas essas regiões do estado, as taxas de umidade do ar devem ficar por volta dos 20%, clima propício para o aparecimento de novos focos de incêndio. Por isso, a Defesa Civil estadual aponta risco elevado de queimadas para todo o estado, com exceção do extremo leste, até pelo menos esta quarta-feira. Entre 3 e 4 de outubro, o órgão mantém o alerta apenas para o oeste do estado.