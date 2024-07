Oficinas culturais gratuitas têm inscrições abertas em São Caetano

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), está com inscrições abertas para 15 novos cursos e para cinco com vagas remanescentes pelo programa Oficinas Culturais. São 20 cursos livres, com aulas presenciais gratuitas, em diversas modalidades, todos para o segundo semestre de 2024.

Somente serão aceitas inscrições por meio do site. Não é cobrada taxa de matrícula.

Os cursos serão realizados no novo Espaço Multicultural da Secult (Av. Dr. Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula), em São Caetano. Cada pessoa pode efetuar a inscrição em até cinco opções, mediante a disponibilidade de vagas, que serão preenchidas conforme a ordem das inscrições (caso o curso de interesse esteja com o número de vagas esgotado, é possível inscrever-se e entrar na lista de espera). Confira as opções:

Novos cursos:

Arte em Lettering – Pinturas em Paredes, Vidros e Madeiras, com Bruna Bravi, de 7 de agosto a 27 de novembro, às quartas-feiras, das 17h20 às 18h50

Artesanato – Enfeites de Natal, com Laís Gonçalves, de 8 de agosto a 28 de novembro, às quintas-feiras, das 17h20 às 18h50

Como Publicar seu Livro, com Leandro Giovedi Costa, de 26 de agosto a 25 de novembro, segundas-feiras, das 19h30 às 21h30

Comunicação para o Mercado de Trabalho, com Vanessa Gomes, de 7 de agosto a 27 de novembro, às quartas-feiras, das 13h30 às 15h30

Desenho de Moda e Processo de Criação, com Valéria Feldman, de 9 de agosto a 29 de novembro, às sextas-feiras, das 19h às 21h

Dramaturgia: Escrita de Textos de Ficção para Teatro e Podcast, com Alessandro Toller, de 6 de agosto a 26 de novembro, às terças-feiras, das 19h30 às 21h30

Fanzine Artesanal, com Maitê Andorra, de 6 de agosto a 26 de novembro, terças-feiras, das 15h40 às 17h10

Fotografia com Celular, com Julia Monclar, de 5 de agosto a 21 de outubro, às segundas-feiras, das 13h30 às 15h30

Fotografia com Celular (nível avançado), com Julia Monclar, de 28 de outubro a 25 de novembro, às segundas-feiras, das 13h30 às 15h30

Marketing de Experiências: o Sensorial Presencial na Era Digital, com Camila Momesso, de 16 de julho a 1º de agosto, às terças e quintas-feiras, das 17h20 às 18h50

Oficina Prática de Música – Violão, com Thayron Gil Lima, de 9 de agosto a 29 de novembro, às sextas-feiras, das 15h40 às 17h10

Percussão Corporal, com Amanda Martins, de 7 de agosto a 27 de novembro, às quartas-feiras, das 15h40 às 17h10

Quadrinhos – do Roteiro ao Desenho, com Perkins Teodoro Moreira, de 8 de agosto a 28 de novembro, às quintas-feiras, das 15h10 às 17h10

Workshop Café Negócios & Fotografia, com Celso Vick, de 23 de julho a 1º de agosto, às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30

Xilogravura (nível iniciante), com Paula Adriana de Oliveira Pedroso, de 8 de agosto a 28 de novembro, às quintas-feiras, das 13h30 às 15h

Cursos com vagas remanescentes:

Amigurumi (com trocas de roupas e acessórios), com Kelly Silva, de 8 de agosto a 28 de novembro, às quintas-feiras, das 19h às 21h

Canto Popular Brasileiro – Musicalidade, Técnica e Expressividade na Canção, com Mariane Mattoso, de 9 de agosto a 29 de novembro, sextas-feiras, das 17h20 às 18h50

Crochê Criativo, com Bernadete Marques, de 9 de agosto a 29 de novembro, às sextas-feiras, em dois horários: das 8h às 10h e das 10h às 12h

Crochê Moderno, com Fernanda Braz, de 5 de agosto a 25 de novembro, às segundas-feiras, das 15h30 às 17h30

Desenho Artístico, com Tânia Turcato, de 31 de julho a 27 de novembro, às quartas-feiras, das 19h às 21h

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4233-8910, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h