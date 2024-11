Oficina em Santos oferece dicas para cultivar orquídeas

Neste sábado (30), entusiastas e cultivadores de orquídeas terão a oportunidade de participar de uma oficina dedicada ao manejo e à manutenção dessas plantas, oferecida gratuitamente e aberta ao público. O evento está programado para ocorrer entre 14h30 e 16h30 no ripado de eventos do Orquidário Municipal, sob a orientação do renomado especialista Paulo Cunha, conhecido popularmente como Dr. Orquídea.

Durante a oficina, os participantes serão instruídos sobre as diferenças entre os materiais apropriados para o cuidado das orquídeas, além da aplicação correta de adubos. O Dr. Orquídea também compartilhará valiosas dicas para aqueles que desejam cultivar essas plantas em ambientes internos, como apartamentos ou casas.

Aqueles que possuem orquídeas enfraquecidas ou acometidas por doenças poderão levar uma planta para avaliação durante a sessão. A iniciativa visa identificar as causas dos problemas e propor o tratamento mais adequado, com a limitação de uma planta por participante para garantir o bom andamento da oficina.

Localizado na Praça Washington s/n, no bairro José Menino, o Orquidário Municipal opera de terça-feira a domingo, das 9h às 18h, com a bilheteria fechando às 17h30. As entradas custam R$10 para o público geral e R$5 para estudantes e professores mediante comprovação documental. Crianças entre 8 e 12 anos também se beneficiam da meia-entrada, enquanto idosos acima de 65 anos têm acesso gratuito.

Este evento integra as iniciativas relacionadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15 da ONU, que promove a vida terrestre. A comunidade é incentivada a conhecer mais sobre este e outros objetivos sustentáveis promovidos pela organização global.