Oficina de Páscoa para Crianças no Mauá Plaza Shopping

Com o intuito de oferecer uma vivência especial, o Mauá Plaza oferecerá um ambiente encantador e descontraído para que crianças e famílias comemorem a Páscoa, capturando momentos memoráveis.

Para as crianças, o shopping irá promover uma oficina de Páscoa nos dias 29 e 30 de março, com horários divulgados através de seus meios de comunicação. Os pequenos terão a oportunidade de decorar um brinquedo em MDF, como quebra-cabeças e jogos com tema de Páscoa, com a orientação de monitores. Ao final, cada participante poderá levar para casa o brinquedo personalizado feito durante a oficina.

O evento destina-se a crianças de 02 a 12 anos de idade e terá uma duração de 20 minutos cada, sendo dedicado a atividades de colorir e customizar. A participação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas pelos pais ou responsáveis por meio do link https://mauaplazashopping.crmall.com/inscricao-evento/3, disponível nas redes sociais e site do Mauá Plaza. Cada responsável poderá inscrever, no máximo, 03 crianças e cada oficina terá um limite de 15 participantes. Além disso, a programação inclui a presença do Coelho da Páscoa no dia 31 de março, das 14h às 20h, distribuindo chocolates aos clientes do shopping.

Serviço:

Oficinas – Dia 29 (sexta-feira) das 14h às 19:30 / Dia 30 (sábado) das 14h às 20:30.

Dia 31 (domingo) das 14h às 20h – Personagem de coelho distribuindo chocolates.

Faixa etária: 02 a 12 anos.

Capacidade por oficina: 15 crianças por horário.

Duração das oficinas: 20 minutos.

Espaço Instagramável: até o dia 31/03 – para todas as idades.

Evento Gratuito.