Oficina Cultural Oswald de Andrade em São Paulo recebe o solo ‘EU|TELMA’ em curta temporada

A atriz Nicole Marangoni volta a São Paulo com o espetáculo “EU|TELMA” para uma curta temporada dentro da programação de retomada das atividades da Oficina Cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro. As apresentações acontecem às quintas-feiras, dias 21 e 28 de novembro e 5 e 12 de dezembro, sempre às 20h, na Sala 3. A entrada é gratuita.



Sob a concepção geral, dramaturgia, direção e atuação de Nicole Marangoni, a peça propõe uma reflexão profunda e sensível sobre a finitude, enfocando as relações afetivas e o amor fraterno. O monólogo é uma autoficção que emerge dos cuidados de fim de vida de seu pai, criando um diálogo íntimo entre as experiências da atriz e a narrativa da personagem Telma, uma cuidadora de idosos.



Em um cenário de fragilidade e vulnerabilidade, tanto Nicole quanto Telma revelam a importância do carinho e da benquerença nas despedidas. Com uma abordagem lírica e orgânica, o solo evoca os processos de despedida que todos nós, um dia, enfrentaremos. A peça convida o público a ressignificar a morte, transformando-a em uma experiência que, embora triste e dolorida, também pode ser uma oportunidade de transcendência.



O espetáculo “EU|TELMA’ foi reconhecido entre os melhores solos da cidade de São Paulo em 2019, segundo os críticos Kyra Piscitelli e Amilton de Azevedo. Em 2023 foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo e está em circulação por sete cidades do ABCDMRR e outras oito do Vale do Paraíba. As apresentações na Oficina Cultural Oswald de Andrade são acessíveis em Libras.



SOBRE NICOLE MARANGONI



Nicole Marangoni (dramaturga, diretora, atriz e produtora) é profissional de teatro desde 2008. Estudou no Centro de Pesquisa Teatral, coordenado por Antunes Filho, e na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Atualmente, está no curso de Bacharelado em Artes Cênicas na Unesp.



Criadora do solo “EU|TELMA”, atuou como palhaça, gestora e proponente da TrupeCali de 2016 a 2020. Através do projeto Palhiare, trabalhou no Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP).



Em 2020, dirigiu seu primeiro curta-metragem, BOLHA, escrito por Anna Toledo e escolhido pela crítica como o melhor filme no DMOFF.



Responsável pelo roteiro, direção e vozes do podcast interativo infantil “MEU HUMANO SAIU”, com mais de 30 episódios disponíveis em todas as plataformas digitais, e contemplado no Proac Lab da cidade de São Bernardo do Campo.



Foi docente no Curso de Produção Cultural do programa +Qualificação da Fundação das Artes São Caetano do Sul em 2023. Dramaturga, diretora e atriz no espetáculo infanto-juvenil ‘LUA VERMELHA’.



Ministra o “Laboratório de Criação Cênica para Projetos Solos Autorais”, direcionado prioritariamente para mulheres artistas, em instituições como o Instituto de Artes da Unesp e a Fundação das Artes em São Caetano do Sul.



Captou recursos através da Lei de Incentivo Fiscal Federal para projetos como “A Tempestade” (2010), Ricardo III (2011) e Palhiare (2016).



SINOPSE



Os cuidados de fim de vida de um pai e o cotidiano trivial de uma cuidadora de idosos entrelaçam-se nesta narrativa poética sobre a finitude, o luto e estafa do cuidar.



ESPETÁCULO “EU|TELMA”

Ficha Técnica

Dramaturgia, direção, atuação, cenário e figurino: Nicole Marangoni

Desenho de Luz: Yuri Cumer e Eramir Neto

Provocações cênicas: Evinha Sampaio, Janaína Leite, Naiene Sanchez e Rhena de Faria

Produção: Graxa Pina Produções Artísticas



Serviço



Espetáculo “EU|TELMA” com Nicole Marangoni

Gênero: Autoficção

Local: Oficina Cultural Oswald Andrade (Sala 3)

Endereço: Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, São Paulo

Datas: 21 e 28 de novembro e 5 e 12 de dezembro, quintas-feiras

Horário: 20h

Entrada: Gratuita

Duração: 50 minutos

Classificação etária: 14 anos

*Apresentação acessível em Libras



