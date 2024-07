Oferta do Rosário balançou Galoppo, mas prioridade segue sendo o São Paulo

O meia Giuliano Galoppo recebeu uma proposta do Rosario Central (Argentina). A oferta foi considerada ótima e até balançou o argentino, mas ele segue priorizando o São Paulo e quer ter sucesso no clube.

Em termos financeiros, a proposta do Rosario para Galoppo foi alta. Os valores balançaram o jogador, mas ele continua preferindo seguir no Tricolor.

O argentino quer brilhar no São Paulo e realizar o sonho de jogar na Europa.

Mesmo que atue mais vezes no clube argentino, a vitrine seria menor do que jogar menos vezes no Tricolor. Galoppo perdeu os últimos jogos com um incômodo no pé.

A percepção seria diferente em relação ao Boca Juniors (Argentina), mas não houve proposta formal dos xeneizes pelo atleta. A oferta do São Paulo por Pol Fernández também não incluiu Galoppo.

Por parte do São Paulo, a proposta do Rosario foi considerada baixa. Para liberar o jogador, o Tricolor enviaria uma contraproposta aos argentinos, mas a negociação está parada.