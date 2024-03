Obras de melhoria e testes programados alteram a operação neste fim de semana em duas linhas do Metrô

No sábado (2), todas as estações da Linha 15-Prata do Metrô ficarão fechadas das 4h40 às 13h para a realização de testes programados no sistema de sinalização e controle dos trens.

Para atender aos passageiros, serão disponibilizados 24 ônibus articulados do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial.

Obras para instalação de portas de plataformas na estação Patriarca-Vila Ré

Na Linha 3-Vermelha, para dar continuidade às obras de instalação de portas de plataforma na estação Patriarca-Vila Ré, a circulação dos trens neste domingo (3), das 4h40 às 15h, será realizada por via única entre as estações Patriarca-Vila Ré e Artur Alvim, com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações em toda extensão da linha.

As portas de plataforma são estruturas que proporcionam mais segurança aos passageiros e reduz o número de interferências que prejudicam a circulação dos trens como, por exemplo, a queda de objetos na via.

Estação Patriarca-Vila Ré será a nona estação da Linha 3-Vermelha a ter portas de plataforma

Na Linha 3-Vermelha, as estações Vila Matilde, Belém, Bresser-Mooca, Pedro II, Guilhermina-Esperança, Corinthians-Itaquera, Palmeiras-Barra Funda, Carrão-Assaí já contam com estes equipamentos instalados. Nas estações Guilhermina-Esperança, Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera, estes equipamentos estão em fase de comissionamento, no qual são realizados exaustivos testes e protocolos que garantam seu funcionamento em segurança.

Para informar sobre estas alterações, o Metrô emitirá mensagens sonoras nas estações e nos trens, colocará cartazes nas estações e publicará informativos nas redes sociais.

Em caso de dúvidas, o passageiro também poderá se informar entrando em contato com a Central de Informações do Metrô, diariamente, das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.