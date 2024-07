Obras da Sabesp vão ampliar saneamento básico na região de Perus

A Sabesp dá continuidade às ações de ampliação do atendimento no distrito de Perus, na zona norte de São Paulo, com as obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Perus, que vai tratar os efluentes gerados na região, trazendo benefício e qualidade de vida para a população local e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

A ETE Perus está na sub-bacia do rio Juqueri-Cantareira, um dos principais afluentes da margem direita do rio Tietê. Integra a bacia do Alto Tietê e está localizada a aproximadamente 20 km de distância do centro da capital.

Já com a licença de instalação da Cetesb, as obras estão programadas para começar em julho, com início de operação prevista para o segundo semestre de 2025. A unidade terá capacidade para tratar 715 litros por segundo, contribuindo com as condições de saneamento do local, em especial com a redução de poluentes dos rios Juqueri e Tietê.

A ETE Perus integra os trabalhos que ocorrem na região Oeste do distrito e que vão beneficiar os bairros: Vila Perus; Vila Fanton; Jardim Adelfiore; Jardim Britânia. A Sabesp está com obras também na região Leste, que vão favorecer os bairros: Jaraguá; Jardim Santa Lucrécia; Jardim Ipanema; Vila Aurora; Vila Nova Parada; Jardim Pirituba; Vila Nossa Senhora da Conceição; Vila Chica Luísa; Jardim Rincão; Jardim Alvina; Parque Nações Unidas; Parque Panamericano; Pedreira; Vargem Grande; Vila Nova Parada; Parada; Jardim Marilu; Jardim Shangrila.

Os trabalhos visam a ampliação do índice de coleta e tratamento de esgotos na região da bacia do Rio Juqueri, atendendo uma população estimada de 337 mil pessoas.

O contrato é na modalidade de performance, o que garante que os resultados sejam atingidos por meio da utilização de tecnologias mais modernas e eficientes.

A Cetesb, agência do governo do Estado de São Paulo responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, foi indispensável para garantia da liberação das frentes de serviço e da execução das obras dentro do cronograma previsto e com a qualidade ambiental necessária. A atuação do órgão no licenciamento da ETE Perus em suas mais diversas atribuições torna possível a realização de obras que proporcionam benefícios no saneamento básico para a população, garantindo conformidade ambiental, sustentabilidade e celeridade nos processos de liberações ambientais.