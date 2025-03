Obras da Estação Santa Marina da Linha 6-Laranja ultrapassam 72% de execução

Com cerca de 30 metros de profundidade, a estação Santa Marina, uma das com maior avanço físico da Linha 6-Laranja, que ligará a Brasilândia, na zona norte da capital paulista, à Liberdade, no Centro, já atingiu 72,47% de execução.

Na obra da Linha 6-Laranja como um todo, são mais de 10 mil funcionários trabalhando ao longo de 15,3 km de extensão, onde, até o momento, já foram instalados mais de 10 mil metros de trilhos para compor a linha que contará com 15 estações.

Dentre elas, a Santa Marina está entre as que serão entregues na primeira parte do projeto, previsto para o final de 2026. Em estágio avançado de execução, encontra-se na fase de acabamentos. Os pisos de granito já foram instalados, assim como as escadas rolantes e corrimãos. O envidraçamento dos guarda-corpos também já foi realizado e atualmente está sendo feito o revestimento de paredes das áreas de acesso. Ao todo, serão 15 escadas rolantes e seis elevadores no local.

A instalação de trilhos está sendo realizada simultaneamente com as obras civis nas futuras plataformas de embarque, que contarão com portas de segurança para os passageiros. Na área externa, os trabalhos estão concentrados nos acessos e na passarela entre a Praça Doutor Pedro Corazza e as Avenidas Ermano Marchetti e Marquês de São Vicente, que conta com sete metros de altura e chama atenção de quem passa pela zona oeste da cidade.

Com fluxo estimado em 52 mil passageiros diariamente, o acesso à estação será realizado por três locais, sendo o principal localizado no corpo da estação e os demais por meio de passarelas, conectando-se também com a Universidade Paulista (UNIP). Os endereços são: Avenida Santa Marina, 1158; Praça Dr. Pedro Corazza, 613; e Avenida Marquês de São Vicente, 3065.