Obras da Linha 6-Laranja de metrô superam 60% de execução

As obras da Linha-6 Laranja do metrô já atingiram 60% de execução. Os trabalhos contam com cerca de 10.500 colaboradores diretos e indiretos, e são executados pela concessionária Linha Uni, que é controlada pela empresa espanhola Acciona.

A expectativa é que a Linha 6-Laranja deverá transportar cerca de 630 mil passageiros diariamente. Até o momento, já foram escavados mais de 14 km de túneis, que conectam as 15 estações da linha: Brasilândia, Maristela, Itaberaba-Hospital Vila Penteado, João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, SESC-Pompéia, Perdizes, PUC-Cardoso de Almeida, FAAP-Pacaembu, Higienópolis-Mackenzie, 14 Bis-Saracura, Bela Vista e São Joaquim.

Para a execução das escavações, são utilizadas duas tuneladoras (TBM), também conhecidas como ‘tatuzão’, uma no sentido norte e outra no sentido sul. O tatuzão norte encerrou os trabalhos no dia 4 de fevereiro. Já a máquina sul está na reta final das atividades, indo para o poço de Ventilação e Saída de Emergência (VSE) Felício dos Santos.

O primeiro trecho está previsto para ser entregue em outubro de 2026, entre Brasilândia e Perdizes. As estações com as obras mais avançadas são: Perdizes (77,97%); Santa Marina (72,43%) e Água Branca (70%).