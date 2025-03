Conselho Gestor do Hospital Municipal da Brasilândia aprova regimento de conduta

Eleito em maio de 2024, o Conselho Gestor do Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) – Adib Jatene, da Prefeitura de São Paulo, tem trabalhado em prol da transparência e do acesso à informação para todos os munícipes. Os 16 membros aprovaram, em reunião ordinária no dia 20 de dezembro de 2024, o regimento oficial que orientará as ações durante o mandato.

“O papel do Conselho é de fundamental importância para nós, como instituição, podermos atender as demandas da comunidade e buscarmos uma excelência no atendimento cada vez melhor. A saúde se constrói com a participação de todos os setores envolvidos e isso só é possível com diálogo”, pontua o médico Frederico Adatihara, diretor técnico do HMB.

O regimento

Composto por 8 capítulos e 33 artigos, o documento aprovado de forma unânime, trata de obrigações e regras que devem ser cumpridas pelos representantes. São informações que definem data e tempo de cada reunião, incluindo quantidade de pessoas necessárias para o encontro se tornar oficial e período de tolerância com atraso.

“A aprovação do regimento interno do Conselho Gestor do Hospital Brasilândia é um passo fundamental para garantir transparência, eficiência e participação democrática na gestão hospitalar. Com regras bem definidas, fortalecemos a governança e asseguramos um atendimento mais humanizado para a população”, destaca Jabes Campos, membro eleito pela população.

São considerados também as atribuições e responsabilidades de cada membro, assim como visitas do Conselho, sistema de votações e solicitações de demandas, sejam informações positivas ou negativas. O regimento completo, após aprovado e constado em ata, é divulgado publicamente no site da Secretaria de Saúde (SMS) da cidade de São Paulo.

Conselho Gestor

Empossado em 4 de junho de 2024, o novo Conselho Gestor do Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) é formado por 16 membros, sendo 8 titulares e 8 suplentes. A eleição, realizada por votação popular, incluiu representantes da comunidade e trabalhadores do hospital.

Os conselheiros titulares representantes da população são Uilson Luiz Araújo Nicolau, Donato Gregório, Jabes Campos e Lúcio José das Neves, tendo como suplentes Hilda Carolina dos Santos, Marcos Rubens Ferreira, Rosivaldo Santos Sales e Andreza Regina da Costa. Representando os trabalhadores, estão Carla Ribeiro de Souza Sena e Karina Albano Barbosa, enquanto pela Gestão fazem parte Getro Oliveira Pádua e Frederico Haruo Adatihara Filho, com Amanda Priscila Scopigno e Ana Paula Seoane como suplentes.