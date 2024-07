Obramax oferece cursos gratuitos de uso de ferramentas e serralheria

A Obramax, primeiro atacarejo de materiais de construção do país, promoverá a Semana da Obra com cursos gratuitos sobre o uso de ferramentas. Os treinamentos têm como objetivo desenvolver competências específicas, oferecendo instrução em ferramentas para aumentar a produtividade dos pedreiros e aprimorar habilidades voltadas para à serralheria. As aulas acontecerão nos dias 25 e 26 de julho nas lojas da Mooca, Praia Grande e Piracicaba, e nos dias 1 e 2, em Suzano.

Em parceria com importantes marcas do setor e com carga horária de 8 horas por dia, as aulas serão divididas em módulos que abarcam diversas técnicas.

Todas as unidades contarão com aulas sobre EPI’S de Segurança do Trabalho, Riscos e Estruturas, utilização de Betoneiras, Martelete Perfurador, Rompedor e lixadeiras (em diferentes tipos de superfície) e pintura com máquina Airless e Serralheria com aula sobre tipos de metais, máquinas de corte, soldas, entre outras especialidades.

Com objetivo de levar conhecimento aos profissionais da construção, a Semana da Obra é mais uma iniciativa da Academia de Profissionais, projeto da Obramax que capacita pessoas. Ao longo de cinco anos, cerca de 40 mil profissionais da construção civil cursaram as aulas oferecidas pela academia e se especializaram em diversas técnicas do setor.

“A Academia de Profissionais surgiu quando começamos a visitar alguns lugares para abrir nossa primeira loja no Brasil. Foi nesse estudo de campo que notamos um gargalo de conhecimento técnico na área da construção civil. Enquanto visitávamos as obras e conversávamos com profissionais, percebemos o quanto esse tipo de movimento seria importante para o setor como um todo”, conta Michael Reins, CEO da Obramax.

Ao final dos cursos, os alunos receberão um comprovante de participação.

Vale destacar que a Semana da Obra também acontecerá no Rio de Janeiro, nos dias 1 e 2 de agosto, nas lojas de Benfica e Jacarepaguá.

Para se inscrever e ver mais detalhes sobre o cronograma das aulas basta acessar o site

SERVIÇO

Semana da Obra – Obramax

Quando: 25 e 26 de julho

Onde: lojas da Mooca, Praia Grande e Piracicaba – São Paulo

Quando: 01 e 02 de agosto

Onde: lojas de Benfica e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro e Suzano, em São Paulo