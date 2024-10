Obra de Jobim é tema de novo espetáculo da Studio3 com a Academia da Osesp 

Pelo terceiro ano consecutivo, a parceria da Studio3 Cia. de Dança com a Orquestra e o Coro Acadêmicos da Osesp traz música e movimento ao palco da Sala São Paulo. De quinta-feira (07/nov) a sábado (09/nov), o público poderá assistir a OUTROS TOMs, espetáculo inédito que propõe uma imersão na obra do criador da Bossa Nova, explorando os diferentes “tons” de Tom Jobim. As três apresentações serão regidas pelo maestro Wagner Polistchuk. Os ingressos são gratuitos e começam a ser distribuídos em 28/out (segunda-feira), ao meio dia, neste link. A apresentação da sexta-feira (08/out) será transmitida ao vivo no YouTube da Osesp.

Com coreografia de Anselmo Zolla, direção cênica de William Pereira e direção musical de Wagner Polistchuk, OUTROS TOMs revela o lado menos conhecido de Antônio Carlos Jobim: o de habilidoso sinfonista e orquestrador. Estruturado em três partes, o projeto conecta sua rica obra musical a paisagens simbólicas do Brasil e a figuras importantes da cultura nacional.

A primeira parte do espetáculo é uma alegoria poética da construção de Brasília, entrelaçando a chegada dos candangos, trabalhadores anônimos que ergueram a capital, com a figura visionária de Oscar Niemeyer e o planejamento urbanístico de Lúcio Costa. Esse trecho não apenas representa o nascimento de uma cidade, mas também os sonhos e a coragem que construíram uma nova identidade nacional, embalados por obras como O Planalto deserto e O trabalho e a construção.

Na segunda parte, um trio em cena recria a síntese de Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, com Jobim como compositor da trilha sonora para o filme. O antagonismo entre a espontaneidade de Gabriela e a rigidez moral da beata é coreografado em um diálogo corporal que revela as tensões entre o desejo e a repressão social. Nesse trio, Jobim transforma o cotidiano e a sensualidade do sertão baiano em uma trilha envolvente, criando uma atmosfera que reflete a intensidade emocional e cultural dos personagens.

A terceira parte é um tributo a Tom Jobim através da dança. Se todos fossem iguais a você e Saudades do Brasil, obras emblemáticas do compositor, formam essa homenagem coreográfica, traduzindo em movimento a sofisticação rítmica e harmônica que o aproximam de Villa-Lobos e de grandes compositores.

A cenografia dinâmica de OUTROS TOMs, composta por pisos que revelam novos volumes, cores e texturas, permite que o cenário dialogue com cada uma das três partes. Assim, o espetáculo revisita a versatilidade da obra de Jobim por meio de uma experiência sensorial completa, onde corpo, som e imagem se entrelaçam em uma celebração artística multifacetada.

“Há mais de 20 anos, na Sala São Paulo, foi apresentado um espetáculo especialíssimo com obras-primas do criador da Bossa Nova no celebrado álbum Symphonic Jobim [Jobim Sinfônico]. Agora, temos a alegria de revistar algumas dessas músicas tão amadas por brasileiros de todas as gerações em um novo espetáculo envolvendo os jovens talentosos da Academia de Música da Osesp e a Studio3 Cia. Dança, parceira da nossa instituição desde 2022. No ano passado, focalizamos a música de Chico Buarque, nesse ano Tom Jobim. Essa parceria vai se constituindo numa marca de valorização da cultura brasileira através da junção da música popular e da dança.”, afirma Marcelo Lopes, Diretor Executivo da Fundação Osesp.

SERVIÇO

07 de novembro, quinta-feira, 20h30

08 de novembro, sexta-feira, 20h30 — Concerto Digital

09 de novembro, sábado, 15h00

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Gratuito.

Bilheteria (INTI): neste link | (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.