OAB Qualifica: Santo André lança programa revolucionário para o jurídico nacional

No último dia 21 de novembro de 2023, a Casa da Advocacia Andreense foi palco do lançamento e assinatura da ata do projeto OAB QUALIFICA. Esse evento marcou o início de uma iniciativa inovadora e pioneira, estabelecendo um novo paradigma para as demais subseções da Ordem dos Advogados do Brasil.

OAB QUALIFICA surge como resposta à necessidade de facilitar a vida de advogados, estagiários na busca de emprego e dos contratantes na busca por profissionais qualificados. O projeto propõe uma plataforma acessível e intuitiva que simplifica o processo de seleção de advogados e estagiários, promovendo uma conexão eficiente, ágil e direcionada.

Além da praticidade oferecida, o OAB QUALIFICA se destaca por sua abordagem inovadora, representando um marco significativo na modernização dos processos relacionados à contratação de profissionais do direito. Ao fornecer uma ferramenta que agiliza a identificação desses profissionais, o projeto contribui para a otimização do tempo e dos recursos, fortalecendo a eficácia do sistema adotado e facilitando a vida do empresariado local.

A assinatura da ata marca o comprometimento oficial da subseção com o sucesso e desenvolvimento contínuo do OAB QUALIFICA, consolidando a parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Santo André, a Escola Superior da Advocacia de São Paulo – ESA – Núcleo Santo André, Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, a Associação Comercial e Industrial de Santo André – ACISA, e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo – SEBRAE-SP, por meio de seu Escritório Regional para o Grande ABC.

Este projeto inovador não apenas simplifica, mas revoluciona a maneira como a advocacia é praticada, representando um passo significativo na direção de um futuro mais eficiente e colaborativo para todos os envolvidos.