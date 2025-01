O Mundo do Circo SP promove experiências circenses gratuitas para crianças e pais

As férias no Mundo do Circo SP estão com uma programação especial. Iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o espaço vai promover experiências circenses para crianças nos próximos três finais de semana. E o melhor, a agenda é gratuita!

A ação contará com instruções em malabares, equilíbrio e acrobacias, uma maneira lúdica e recreativa de ensinar aos pequenos como são desempenhadas as funções dentro do circo enquanto suas habilidades motoras e cognitivas são estimuladas. A ideia é que os pais participem junto com seus filhos, para que eles se conectem e se divirtam juntos.

Quem visitar o equipamento cultural neste mês de janeiro ainda terá a oportunidade de participar de intervenções artísticas e assistir a espetáculos de circo tradicional e contemporâneo. Ao todo, serão mais de 30 atividades pensadas para garantir a diversão de crianças e adultos nas últimas semanas de férias. Palhaçaria, circo de pulgas, mágica, cenas cômicas e musicalizadas são alguns dos números que serão exibidos durante esse período.

Confira abaixo a programação das Férias no Circo

15 de janeiro (quarta)

– 11h e 14h – Circo Miller/Circo Tradicional

– Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

16 de janeiro (quinta)

– 11h e 14h – Circo Bremer/Circo Tradicional

– Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

18 de janeiro (sábado)

– Das 11h às 12h e das 13h às 17h – Circo Show/Experiência Circense

– 17h – EnCanto/Espetáculo musical circense com a Palhaça Rubra

– Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

19 de janeiro (domingo)

– Das 11h às 12h e das 13h às 17h – Circo Show/Experiência Circense

– Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

22 de janeiro (quarta)

– 11h e 14h – Circo Max/Circo Tradicional

– Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

23 de janeiro (quinta)

– 11h e 14h – Up Circus/Circo Tradicional

– Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

25 de janeiro (sábado)

– Das 11h às 12h e das 13h às 17h – Circo Show/Experiência Circense

– Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

26 de janeiro (domingo)

– Das 11h às 12h e das 13h às 17h – Circo Show/Experiência Circense

– 17h – Grupo Oculto do Aparente/Wakatta (show de mágica com um japonês)

– Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

29 de janeiro (quarta)

– 11h e 14h – Circo Spadoni/Circo Tradicional

– Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

30 de janeiro (quinta)

– 11h e 14h – Cia Circo Viver com Arte/Circo Tradicional

– Intervenções Artísticas/Mundo Trupe

Endereço de O Mundo do Circo SP: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo – SP, 02030-100