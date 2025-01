O Mundo do Circo SP lança programação de 2025

Em 2025 tem circo? Tem, sim, senhor! A programação gratuita de janeiro d’O Mundo do Circo SP, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciada pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, está esperando por você com espetáculos para toda a família e atrações especiais para garantir muita diversão nas férias da criançada.

Durante o mês, o espaço recebe Cavaco e Sua Pulga, da Caravana Tapioca (11/1, 17h), Charanga da Tramp, da Cia Tramp de Palhaços (12/1, 17h), Um Novo Dia, do Circo Miller (15/1, 11h e 14h), Circo Bremer (16/1, 11h e 14h), EnCanto, da Palhaça Rubra (18/1, 17h), Circo Max (22/1, 11h e 14h), Up Circus (23/1, 11h e 14h), Wakatta, do Grupo Oculto do Aparente (26/1, 17h), Circo Spadoni (29/1, 11h e 14h) e Circo Viver Com Arte (30/1, 11h e 14h).

Em janeiro ocorrem também intervenções circenses da Mundo Trupe (quartas e quintas, das 10h às 14h, e sábados e domingos, das 12h às 17h) e as Férias no Circo com o CircoShow (sábados e domingos, das 11h às 12h e das 13h às 17h), que promove oficinas e brincadeiras circenses para crianças e adultos viverem juntos a magia do circo.

Confira a programação completa abaixo (todos os espetáculos possuem entrada gratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria uma hora antes do início de cada apresentação e estão sujeitos à lotação).

Intervenções circenses da Mundo Trupe, até 30 de janeiro, em horários diversos

Palhaços, malabaristas, pernaltas, acrobatas… As performances artísticas são espetáculos à parte que ocupam de forma lúdica os arredores do Parque da Juventude e instalações de O Mundo do Circo SP. A Mundo Trupe é uma formação rotativa constituída por artistas diversos do picadeiro, rua e teatro, do Brasil e do mundo, que estiveram ao longo do ano na linha de frente das intervenções n’O Mundo do Circo SP. A trupe propõe o rompimento da quarta parede, proporcionando vivências intimistas e experiências inusitadas diante do público.

Classificação etária: Livre

Cavaco e Sua Pulga, da Caravana Tapioca, no dia 11 de janeiro de 2025, sábado, às 17h, na Lona Picolino

Transportando o público para o universo clássico e imaginário do circo de pulgas, o espetáculo apresenta Maria, a pulga adestrada que chega de paraquedas, canta, faz música com panelas, cospe fogo e doma uma fera. Tudo isso ao lado de Cavaco, o excêntrico domador e condutor desse grande show!

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 45 minutos

Charanga da Tramp, da Cia Tramp de Palhaços, no dia 12 de janeiro de 2025, domingo, às 17h, na Lona Picolino

A Charanga da Tramp une música e circo em um espetáculo cheio de habilidades acrobáticas, números de mágica, lutas espetaculares, canções e muita palhaçada. Com Pompeu como Maestro e Chimpa como Mestre de Cerimônias, o quarteto propõe o resgate dos pequenos circos mambembes que marcaram o interior do Brasil, ressignificando o clássico para o nosso tempo.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Um Novo Dia, do Circo Miller, no dia 15 de janeiro de 2025, quarta-feira, às 11h e 14h, na Lona Picolino

Espetáculo cultural e teatral que reúne malabaristas, palhaços, acrobatas e números aéreos, transportando o público para a magia e emoção do circo tradicional.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Circo Bremer, no dia 16 de janeiro de 2025, quinta-feira, às 11h e 14h, na Lona Picolino

Com um elenco formado por gerações de artistas circenses, o Circo Bremer apresenta um espetáculo emocionante que resgata as origens do circo clássico e celebra a cultura passada de pai para filho.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

EnCanto, da Palhaça Rubra, no dia 18 de janeiro de 2025, sábado, às 17h, na Lona Picolino

Um espetáculo musical com elementos circenses voltado para crianças e suas famílias. Com cenas cômicas, malabares, equilibrismo e improvisações musicais, a Palhaça Rubra (Lu Lopes), acompanhada pela musicista Masina, envolve o público em uma experiência afetiva e criativa.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 45 minutos

Circo Max, no dia 22 de janeiro de 2025, quarta-feira, às 11h e 14h, na Lona Picolino

O Circo Max traz o mais tradicional do circo, com palhaços, mágicos, equilibristas e toda a emoção que só o circo pode oferecer.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 50 minutos

Circo Spadoni, no dia 29 de janeiro de 2025, quarta-feira, às 11h e 14h, na Lona Picolino

Com números do circo tradicional e locutor dando boas-vindas ao público, o Circo Spadoni apresenta um show completo que cativa todas as idades.

Classificação etária: Livre

Entrada gratuita

Duração: 60 minutos

Endereço de O Mundo do Circo SP: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo – SP, 02030-100